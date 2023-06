Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (gauche) et son homologue chinois, Qin Gang. Photo: VNA



Pékin (VNA) - Dans le cadre de la visite officielle en Chine du Premier ministre Pham Minh Chinh, le ministre des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son a rencontré le 25 juin à Pékin son homologue chinois, Qin Gang.



Le ministre Bui Thanh Son a souligné que le Vietnam attachait de l’importance au développement de son partenariat de coopération stratégique intégral avec la Chine. Il s'agit d'une priorité absolue dans la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures du Vietnam.



Le conseiller d’Etat et ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a affirmé que son pays considérait le Vietnam comme une orientation prioritaire de sa politique diplomatique de voisinage, ainsi que dans les relations Chine-Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Panorama de la rencontre. Photo: VNA



Les deux parties ont convenu d’estimer que la visite officielle en Chine du Premier ministre Pham Minh Chinh était d'une grande importance pour continuer à consolider et concrétiser les perceptions communes atteintes lors de la visite officielle en Chine du 30 octobre au 1er novembre 2022 du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong.



Les deux ministres ont convenu de continuer à se coordonner étroitement dans le processus de promotion des échanges et des contacts à tous les niveaux, à soutenir les ministères, les organes et les localités pour approfondir la coopération substantielle dans divers domaines, à élargir la coopération dans les forums multilatéraux, de résoudre de façon satisfaisante les désaccords et maintenir ensemble un environnement pacifique et stable dans la région.



Le ministre Bui Thanh Son a suggéré que les deux parties promeuvent la coopération économique et commerciale pour un développement équilibré et durable. Il a suggéré que la Chine crée des conditions favorables aux exportations de marchandises vietnamiennes, en particulier produits agricoles, augmente les investissements chinois de qualité au Vietnam, et collabore pour gérer les problèmes dans certaines projets…



Exprimant son accord avec les propositions de coopération du ministre Bui Thanh Son, le ministre Qin Gang a déclaré que son pays augmenterait les importations de produits vietnamiens, collaborerait pour faciliter le dédouanement des marchandises à la frontière terrestre entre les deux pays, encouragerait les entreprises prestigieuses chinoises à investir au Vietnam…

Les deux parties ont échangé des opinions sincères et franches sur les questions maritimes et ont convenu de continuer à appliquer strictement les accords et les perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis, des deux pays, de bien maîtriser les désaccords, de bien gérer les problèmes en mer. Le ministre Bui Thanh Son a suggéré que les deux parties respectent les intérêts légitimes de l'autre conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Les deux parties ont également discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun.-VNA