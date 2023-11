Dong Thap (VNA) - Le Comité populaire de la province de Dong Thap (Sud) a approuvé le projet de conservation et de développement des grues à tête rouge au parc national de Tram Chim pour la période 2022 – 2032, d'un budget total estimé à plus de 184 milliards de dongs.Le projet comprend de nombreuses activités telles que la réception et l'élevage de grues, des recherches sur la reproduction, l’amélioration et la restauration des écosystèmes et des habitats, l’édification de modèles de production agricole durable…De 2022 à 2032, le projet vise à élever et relâcher 100 grues à tête rouge avec un minimum de 50 survivants. Les grues relâchées seront capables de se reproduire par elles-mêmes, de survivre dans la nature et de vivre toute l'année dans le parc national de Tram Chim.Le projet vise à recevoir 30 grues âgées de six mois en provenance de Thaïlande entre 2022 et 2028 pour les élever, les soigner et les relâcher dans leur environnement naturel. Au cours de la période 2029 - 2032, la province continuera de négocier avec la Thaïlande pour en recevoir 30 supplémentaires...-VNA