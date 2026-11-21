Hanoi (VNA) - L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et l’Office des industries culturelles et du droit d’auteur du Vietnam ont organisé vendredi 20 novembre à Hanoi un atelier consacré à la protection du droit d’auteur et à la lutte contre le piratage dans l’industrie des contenus, réunissant des organismes vietnamiens et japonais pour examiner l’application des règles, le piratage en ligne et la distribution légale.

Cette rencontre intervient un peu plus d’une semaine après la publication d’une Déclaration de vision commune par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm et la Première ministre japonaise Takaichi Sanae, dans laquelle les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération contre les atteintes au droit d’auteur en ligne, de cibler les sites diffusant des mangas et des animes piratés, et de faire de l’industrie des contenus un moteur clé de la croissance économique et des échanges populaires.

En septembre, la JICA, avec l’appui du Boston Consulting Group (BCG), a mené une enquête à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville sur le cadre juridique et d’application relatif au droit d’auteur et à la lutte contre le piratage, la coordination interinstitutionnelle, la distribution légale et l’exploitation des droits d’auteur au service du développement de l’industrie des contenus.

Sur la base des données recueillies, les agences vietnamiennes en charge du droit d’auteur, de la propriété intellectuelle et de la lutte contre le piratage se sont réunies avec la JICA, l’Agence japonaise aux affaires culturelles, la Content Overseas Distribution Association (CODA), l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), l’ambassade du Japon et le BCG afin d’identifier les principaux freins à la lutte contre le piratage.

Les échanges ont notamment porté sur les capacités nationales de répression — détection des infractions, collecte de preuves et traitement des dossiers —, le renforcement de la coordination interinstitutionnelle, le piratage en ligne transfrontalier, ainsi que l’articulation entre répression, distribution légale, sensibilisation des consommateurs et promotion de l’industrie des contenus.

Les recommandations et les enseignements tirés du modèle japonais de partenariat public-privé nourriront les travaux de la JICA et des administrations concernées des deux pays dans l’élaboration d’un cadre de coopération concret, destiné à instaurer un environnement économique transparent et durable pour les créateurs de contenus. – VNA