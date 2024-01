Le président fédéral d' Allemagne Frank-Walter Steinmeier (assis à gauche) se rend à l'Université Vietnam -Allemagne. Photo: VNA

Binh Duong (VNA) - Dans le cadre de sa visite d'Etat au Vietnam, le président fédéral d'Allemagne Frank-Walter Steinmeier s'est rendu le 24 janvier à l'Université Vietnam-Allemagne située dans le chef-lieu de Ben Cat, province de Binh Duong (Sud).



Dans son discours prononcé devant des centaines d'étudiants de l'Université Vietnam-Allemagne, le président Frank-Walter Steinmeier a affirmé l’engagement de son pays à apporter un soutien au Vietnam dans de nombreux domaines tels que les infrastructures, la structure économique...



Appréciant le rôle et l'importance du Vietnam dans la région et le monde, il s'est déclaré convaincu que les deux pays continueraient à respecter les règles et le droit international, à poursuivre la multilatéralisation et la diversification de leurs relations d'amitié et de coopération.



Selon le président allemand, l'Université Vietnam-Allemagne est un "projet phare" pour les relations étroites entre les deux pays. L'Allemagne continuera à soutenir le Vietnam, en doublant l'ampleur actuelle de la formation de l'Université, a-t-il ajouté.



A cette occasion, le ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales d'Allemagne, Hubertus Heil, a également eu un dialogue avec les étudiants de l'Université Vietnam-Allemagne. -VNA