Le ministre vietnamien de la Défense, le général Phan Van Giang (gauche) et e ministre indien de la Défense Shri Rajnath Singh. Photo : VNA

Jakarta, 16 novembre (VNA) – Le ministre vietnamien de la Défense, le général Phan Van Giang, a tenu des réunions bilatérales avec les responsables de la défense de l'Inde, du Japon et des Philippines en marge de la 17e réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM) et du 10e ADMM-Plus à Jakarta, en Indonésie, le 16 novembre.Lors de leur entretien, Phan Van Giang et le ministre indien de la Défense Shri Rajnath Singh ont partagé le point de vue selon lequel la visite officielle du premier en Inde en juin a généré une force motrice pour le développement efficace et pratique des relations bilatérales en matière de défense.Les deux parties sont convenues de faciliter l'échange de délégations à tous les niveaux, en particulier les visites et réunions de haut niveau, ainsi que de maintenir et d'améliorer l'efficacité des mécanismes de dialogue et de consultation, notamment le 14e dialogue sur la politique de défense au niveau des vice-ministres en Inde et le quatrième exercice conjoint sur le terrain visant à maintenir la paix au Vietnam le mois prochain.En recevant son homologue japonais Minoru Kihara, Phan Van Giang a noté que la coopération bilatérale en matière de défense avait récemment réalisé des progrès significatifs. En septembre, les deux parties ont coordonné avec succès le Programme d'évaluation des compétences des futurs soldats de la paix des Nations Unies (CEPPP) au Vietnam. Ils ont également assuré efficacement la coprésidence des groupes de travail d'experts de l'ADMM pour la période 2021-2023.Dans les temps à venir, ils ont convenu d'intensifier les échanges de délégations et les réunions entre dirigeants de la défense, de développer la coopération entre les forces armées et la collaboration dans la formation du personnel, la cybersécurité et le règlement efficace des conséquences de l'après-guerre.Le général Phan Van Giang et son homologue philippin Gilberto Teodoro ont promis de coordonner activement et de mettre en œuvre efficacement le contenu dans l'accord bilatéral de coopération en matière de défense signé. Ils se sont également engagés à se consulter et à se soutenir mutuellement lors des forums multilatéraux de défense militaire et à adhérer à la position commune de l'ASEAN sur les questions régionales. - VNA