Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (droite), et le ministre assistant des Affaires étrangères de Chine, Nong Rong, également secrétaire général du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Chine-Vietnam. Photo: dangcongsan.vn



Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a reçu le 5 février le ministre assistant des Affaires étrangères de Chine, Nong Rong, également secrétaire général du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Chine-Vietnam, en visite de travail au Vietnam.



Bui Thanh Son a hautement apprécié le but du voyage de Nong Rong au Vietnam pour mener une rencontre des deux secrétaires généraux des Comités de pilotages de la coopération bilatérale entre les deux pays, afin de promouvoir la mise en œuvre des perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, d’approfondir la coopération dans tous les domaines en 2024.



Le chef de la diplomatie vietnamienne a souligné l'importance et les significations pratiques de la coordination des deux parties pour concrétiser les Déclarations communes de haut niveau. Il a proposé que les ministères des Affaires étrangères des deux pays continuent de promouvoir leur rôle en tant que permanences des Comités de pilotage de la coopération bilatérale entre les deux pays. Il a également suggéré de se concentrer sur certains axes : se coordonner pour bien mettre en œuvre les échanges et contacts de tous niveaux en 2024 ; promouvoir les liens de développement stratégique, améliorer la qualité et l’efficacité de la coopération substantielle.



Le ministre vietnamien a proposé que la Chine continue d'augmenter ses importations de biens et de produits agricoles vietnamiens, se coordonne pour éliminer les problèmes dans un certain nombre de projets de coopération, promeuve la coopération touristique durable ainsi que les échanges entre les peuples et la coopération décentralisée, maintienne les échanges et la coordination dans les mécanismes et forums multilatéraux.



De son côté, Nong Rong a informé Bui Thanh Son des résultats de la rencontre des secrétaires généraux des Comités de pilotage de la coopération bilatérale entre les deux pays, tenue le 4 février.



Il a affirmé que la partie chinoise était prête à travailler avec les agences vietnamiennes pour maintenir les échanges et une coordination étroite, promouvoir les échanges stratégiques de haut niveau à travers des visites et des contacts bilatéraux bien organisés es dirigeants du Parti et de l'État des deux parties, renforcer la coopération dans les domaines de la diplomatie – défense – sécurité, continuer à approfondir la coopération substantielle dans tous les domaines, bien mettre en œuvre les mécanismes et les activités d’amitié entre les peuples et de coopération décentralisée.



En ce qui concerne les questions maritimes, les deux parties ont souligné l'importance de mettre sérieusement en œuvre les accords et les perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays sur un meilleur contrôle et résolution des désaccords en mer, de mettre pleinement et efficacement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), de promouvoir les négociations sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC) pour réaliser des progrès substantiels.



Le ministre Bui Thanh Son a proposé que les deux parties respectent les intérêts légitimes de chacune, conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région.-VNA