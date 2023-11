Le général d’armée Phan Van Giang, ministre de la Défense, et le général de corps d’armée Alexandre Viatcheslavovitch Kourenkov, ministre russe des Situations d'urgence. Photo. VNA



Hanoï (VNA) - Le général d’armée Phan Van Giang, ministre de la Défense, a reçu le 9 novembre à Hanoï le général de corps d’armée Alexandre Viatcheslavovitch Kourenkov, ministre russe des Situations d'urgence.



Le ministre Phan Van Giang a apprécié la coopération mise en œuvre par le ministère russe des Situations d'urgence et le Comité national de réponse aux incidents et catastrophes et de recherche et de sauvetage du gouvernement vietnamien, avec des résultats exceptionnels dans l'échange de délégations et d'expériences professionnelles, ainsi que la formation des ressources humaines.



Le ministre Phan Van Giang a émis le souhait de voir renforcer la coopération entre le Département de sauvetage et de secourisme (ministère de la Défense), le bureau du Comité national de réponse aux incidents et catastrophes et de recherche et de sauvetage, et le ministère russe des Situations d’urgence, avec l’accent mis sur les échanges professionnels et la formation des ressources humaines.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA



De son côté, le ministre russe a déclaré que la coopération internationale était l'un des domaines les plus importants de son ministère.



Le ministère russe des Situations d’urgence est prêt à partager ses expériences et souhaite étudier celles du Vietnam dans la réponse aux catastrophes naturelles, a-t-il déclaré, espérant continuer à coopérer avec le Vietnam, contribuant à approfondir l'amitié traditionnelle entre les deux pays. -VNA