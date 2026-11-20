Hanoï (VNA) - En marge de la 33e Semaine des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et de ses activités bilatérales en Chine, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a participé, le 20 novembre au matin à Kunming, dans la province du Yunnan, au Forum sur la connexion des stratégies de développement entre le Vietnam et le Sud-Ouest de la Chine.

L’événement a réuni de hauts dirigeants, des représentants ministériels et locaux, ainsi que des milieux d’affaires et des associations et organisations de promotion économique des deux pays.

Les participants ont examiné la coopération entre les collectivités locales et les secteurs présentant des complémentarités au sein de l’espace économique régional. Ils ont notamment plaidé pour un meilleur accès aux marchés, une interconnexion accrue des infrastructures de transport, en particulier ferroviaires, ainsi que des réseaux logistiques et des postes-frontières. S’appuyant sur les atouts respectifs des territoires, ils ont également mis en avant les possibilités de coopération dans la logistique, la transformation des produits agricoles, les industries auxiliaires, les énergies propres, l’industrie verte, l’économie numérique et le tourisme. Ils ont enfin encouragé les partenariats directs entre entreprises afin de concrétiser ces perspectives.

Prenant la parole, le secrétaire général et président To Lam a salué les réalisations socio-économiques de la province du Yunnan, notamment dans l’industrie verte, les hautes technologies et l’agriculture de spécialité. Il s’est dit convaincu que la province mettrait en œuvre avec succès les orientations stratégiques définies par le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping, ainsi que par le Comité central du Parti communiste chinois, pour devenir une zone modèle d’unité et de progrès entre les ethnies, un territoire pionnier en matière de civilisation écologique et de sécurité environnementale, ainsi qu’un pôle de rayonnement vers l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est.

Soulignant la complémentarité entre le vaste marché et les capacités industrielles du Sud-Ouest chinois, d’une part, et l’économie dynamique et le réseau portuaire international du Vietnam, d’autre part, le dirigeant vietnamien a estimé que cette synergie permettra de relier le continent à la mer ainsi que la Chine à l’Asie du Sud-Est et aux marchés mondiaux, transformant la proximité géographique en avantage compétitif.

Saluant l’initiative d’organiser ce Forum, le dirigeant To Lam a estimé que la connexion stratégique visait à permettre à chaque partie de libérer son potentiel de développement tout en créant de nouvelles opportunités pour son partenaire. Il a souhaité que cette édition marque le point de départ de coopérations à fort effet d’entraînement, permettant de transformer la proximité géographique en avantage compétitif et de consolider durablement les liens entre les deux peuples.

Le secrétaire général et président To Lam s'exprime lors du Forum. Photo: VNA

Évoquant les entretiens fructueux et constructifs tenus entre les dirigeants des deux pays durant son séjour en Chine, il a appelé à poursuivre et à valoriser les mécanismes de coopération approfondie, en veillant à ce que les intérêts mutuels en constituent un élément central. Soulignant l'importance stratégique de l'interconnexion, le dirigeant vietnamien a invité les collectivités locales des deux pays à intensifier leur coordination dans les politiques publiques, les infrastructures, l'économie, le commerce, les sciences et les technologies, ainsi que dans les échanges entre les populations.

Il a par ailleurs encouragé les localités et les entreprises du Sud-Ouest chinois à accroître leurs investissements de qualité, à développer conjointement les marchés et à renforcer leurs capacités mutuelles, se disant confiant que la confiance politique, la détermination des autorités et la créativité des entreprises ouvriront une nouvelle étape de coopération plus approfondie et efficace.

Au-delà des échanges économiques, il a préconisé de tirer pleinement parti de l'Année de coopération touristique Vietnam-Chine 2026-2027 pour relier les circuits patrimoniaux et intensifier les échanges entre les populations, notamment les jeunes des deux pays. Il a exprimé le souhait que ces initiatives contribuent à renforcer la confiance mutuelle et l'amitié bilatérale.

Dans le cadre du Forum, des organismes, organisations et entreprises vietnamiens et chinois ont échangé des protocoles d’accord de coopération dans des domaines porteurs répondant aux besoins d’interconnexion, jetant ainsi les bases de futurs échanges, de plans de mise en œuvre et de projets conjoints concrets.

Un espace d'exposition présentant les produits phares des entreprises vietnamiennes et chinoises a également été aménagé. Il a permis de faire connaître leurs produits, leurs capacités de production et leurs domaines d'activité, tout en offrant aux entreprises une plateforme de rencontre directe pour explorer de nouvelles possibilités de partenariat dans le commerce, l'industrie, la logistique et l'investissement. -VNA