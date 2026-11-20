Yunnan (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, a rencontré le 20 novembre, dans la province chinoise du Yunnan, des jeunes Vietnamiens et Chinois participant au programme « Voyage rouge d’étude et d’apprentissage », dans le cadre de sa participation à la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC et de ses activités bilatérales en Chine.



Organisé du 16 au 20 novembre par l’Union des organisations d’amitié du Vietnam et l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger, ce programme réunit des jeunes des deux pays. Il avait été officiellement lancé en avril 2025 par le dirigeant vietnamien To Lam et le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping.



Au Yunnan, les jeunes Vietnamiens ont visité des sites historiques révolutionnaires, des entreprises, des quartiers résidentiels et des zones rurales, tout en découvrant les expériences locales en matière de développement socio-économique, de gouvernance et de protection de l’environnement.



Lors de la rencontre, Wang Yong, vice-président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), a souligné le rôle essentiel des jeunes générations dans la préservation et la transmission de l’amitié traditionnelle entre les deux peuples. Il a salué les résultats concrets obtenus ces dernières années dans la coopération bilatérale, sous l’impulsion des dirigeants des deux Partis et des deux pays.



Les représentants des jeunes Vietnamiens et Chinois ont exprimé leur fierté de participer à ce programme lancé par les dirigeants des deux pays. Ils se sont engagés à poursuivre leurs échanges, à renforcer leurs liens et à contribuer au développement de l’amitié et de la coopération bilatérales.

Le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse posent pour une photo de groupe avec les délégués et les jeunes Vietnamiens et Chinois participant au programme « Voyage rouge d’étude et d’apprentissage » au Yunnan. Photo : VNA

Prenant la parole, le dirigeant vietnamien To Lam a rappelé que la Chine était non seulement un proche voisin du Vietnam, mais aussi un pays étroitement lié à son histoire révolutionnaire. Le Président Ho Chi Minh et plusieurs révolutionnaires vietnamiens y avaient longtemps lutté aux côtés de leurs camarades chinois, forgeant une amitié profonde entre les deux peuples, à la fois « camarades et frères ».



Au nom du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, il a exprimé sa profonde gratitude aux autorités et au peuple chinois, en particulier à ceux du Yunnan, pour la préservation du site historique consacré au Président Ho Chi Minh à Kunming et d’autres lieux liés à l’histoire révolutionnaire vietnamienne dans la province.



Il a réaffirmé que le Vietnam considérait le renforcement de l’amitié et de la coopération avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité majeure de sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de multilatéralisation et de diversification de ses relations extérieures.



Selon le dirigeant vietnamien, les générations précédentes ont écrit de glorieuses pages d’histoire grâce à leur patriotisme, à leurs idéaux révolutionnaires et à leur solidarité. Les jeunes d’aujourd’hui doivent poursuivre cet héritage par le savoir, la créativité, l’ambition et le sens des responsabilités envers leur pays et leur peuple. Il s’est dit convaincu que la fin du « Voyage rouge » au Yunnan marquerait le début d’une nouvelle étape dans l’amitié entre les deux pays.



À cette occasion, le dirigeant vietnamien a appelé les jeunes des deux pays à poursuivre leurs efforts dans trois domaines prioritaires.



Premièrement, il les a encouragés à renforcer leur engagement politique, à rester fidèles aux idéaux révolutionnaires et à préserver l’héritage révolutionnaire commun Vietnam-Chine.



Deuxièmement, il a invité les jeunes ingénieurs, experts et entrepreneurs des deux pays à participer activement aux grands projets d’infrastructures reliant le Yunnan au Vietnam, de siences et de technologies, afin d’en faire de véritables symboles de coopération, de développement et d’amitié. Il a également souligné leur rôle dans la promotion des sciences, des technologies et de l’innovation.



Troisièmement, il a appelé à améliorer constamment la qualité des programmes « Voyage rouge ». L’Union des organisations d’amitié du Vietnam et l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger doivent dépasser les simples échanges pour développer une coopération concrète, assortie de résultats mesurables.



Il a également proposé de créer un réseau permanent réunissant les jeunes ayant participé au programme, afin de favoriser des projets communs entre collectivités locales, universités et entreprises des deux pays. – VNA