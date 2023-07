La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan reçoit la délégation de l'Association des Sud-Coréens aimant le Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a attribué les résultats de la coopération entre le Vietnam et la République de Corée aux contributions importantes d'individus, d'organisations et d'associations, notamment l'Association des Sud-Coréens aimant le Vietnam (VESAMO), en recevant le 3 juillet à Hanoï, une délégation de la VESAMO en visite au Vietnam.



La dirigeante vietnamienne a qualifié la coopération entre le Vietnam et la République de Corée de modèle de coopération internationale basée sur les trois piliers de la politique, de l'économie et des échanges entre les peuples, indiquant que les deux pays ont porté leurs relations au niveau du partenariat stratégique intégral en décembre 2012, ouvrant un nouvelle période de développement pour leurs relations.



Elle a fait l'éloge de l’opération efficace et pratique de l'association au cours des deux 20 dernières années, souhaitant qu'elle organise davantage d'activités de coopération avec ses partenaires vietnamiens tels que l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et l’Association d’amitié Vietnam - République de Corée.



Pour sa part, le président de VESAMO, Chang Ho Ick, a affirmé que son association se coordonnerait avec l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et l’Association d’amitié Vietnam - République de Corée pour déployer prochainement des échanges entre les entreprises des deux pays et élaborer les plans d'échanges entre les peuples.



Il a appelé la dirigeante vietnamienne à soutenir davantage les opérations des associations d'amitié, notamment le VESAMO.



Créé en 2002 à Busan, le VESAMO est une organisation à but non lucratif, rassemblant des universitaires, des hommes d'affaires, des avocats, des artistes, des intellectuels et autres. L'association a accordé de bons sentiments et un soutien pratique à la communauté vietnamienne en République de Corée. Au cours des cinq dernières années, elle a également aidé des victimes vietnamiennes de l'agent organe/dioxine et des étudiants défavorisés. -VNA