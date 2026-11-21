Hanoi (VNA) - L’Opéra Hô Guom à Hanoi accueillera les 28 et 29 novembre prochains deux représentations exceptionnelles de la Nuit symphonique de Saint-Pétersbourg, coparrainées en exclusivité par Techcombank et le groupe Masterise.

Pour l’occasion, plus de 110 musiciens de l’Orchestre symphonique académique de Saint-Pétersbourg investiront la scène hanoïenne. Sous la baguette du chef d’orchestre Dimitris Botinis et avec la participation du pianiste Ilia Papoian, la formation interprétera deux œuvres majeures de Sergueï Rachmaninov : le "Concerto pour piano n°2" et la "Symphonie n°2 ".

Véritable renaissance artistique après des années de silence et de doute, le "Concerto pour piano n°2" (1901) happe l'auditeur dès ses premiers accords, sombres et profonds comme les cloches de Moscou. Le dialogue s'engage aussitôt : la virtuosité flamboyante du soliste y répond à des mélodies d'une sensualité à fleur de peau, nous entraînant dans un tourbillon passionné.

Six ans plus tard, la Symphonie n°2 (1907) déploie cette même générosité lyrique à l'échelle d'un orchestre monumental. Vaste fresque crépusculaire aux accents nostalgiques, l'œuvre culmine dans un Adagio sublime, confirmant le génie d'un compositeur capable de transformer la mélancolie slave en une cathédrale sonore d'une beauté intemporelle.

Ce rendez-vous musical à Hanoi coïncide avec la première célébration de la Journée de la culture vietnamienne et précède le 76e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie. L’événement réaffirme ainsi le rôle de l'art comme passerelle culturelle entre les deux pays.

Fondé en 1931, l'Orchestre symphonique académique de Saint-Pétersbourg compte parmi les principales formations symphoniques de Russie. Habituée des plus grandes scènes internationales, elle porte régulièrement la voix de son pays lors de forums artistiques et d'événements diplomatiques à travers le monde.

Avec plus de 110 musiciens et un parc d'instruments spécifiques acheminés directement depuis Saint-Pétersbourg, l'ensemble offre une immersion authentique dans la grande tradition classique russe.

À travers la Nuit symphonique de Saint-Pétersbourg, qui s'inscrit dans le sillage des événements artistiques internationaux coparrainés en exclusivité au Vietnam par les deux marques — tels que "Four Seasons with Love", " Tinh hoa Phap" (L’Essence de la France), "Carmen" et " White Night" —, Techcombank et Masterise Group entendent rapprocher le patrimoine culturel et artistique mondial du public vietnamien.

Les convives pourront également déguster une sélection gastronomique et des boissons signées Mellow Six, une marque de l'écosystème Masterise Group, imaginées en écho à l'esprit de ces concerts.

La Nuit symphonique de Saint-Pétersbourg propose une immersion dans la culture russe à travers son répertoire classique. Interprétés par l’un des plus prestigieux orchestres de Russie, ces concerts ravivent des souvenirs auprès de plusieurs générations de Vietnamiens attachés au pays, tout en célébrant des valeurs artistiques intemporelles. – VNA