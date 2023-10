Lors de la rencontre. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le consulat général du Vietnam dans la province lao de Luang Prabang, en coordination avec le commandement militaire local, a organisé une rencontre pour célébrer le 74e anniversaire de la Journée traditionnelle des combattants volontaires et experts vietnamiens au Laos ( 30 octobre 1949).Lors de son discours lors de l'événement, Kieu Thi Hang Phuc, consul général du Vietnam à Luang Prabang, a passé en revue le contexte historique et la naissance de cette journée traditionnelle, une étape historique importante qui a contribué à la grande amitié, à la solidarité particulière et à la coopération intégrale entre les deux pays. deux Partis, États et peuples du Vietnam et du Laos.Kieu Thi Hang Phuc a déclaré qu'il s'agissait d'une opportunité pour les générations actuelles de revoir la tradition des relations bilatérales et de se souvenir des grandes contributions des soldats volontaires vietnamiens et des experts au Laos à l’oeuvre révolutionnaire de l'indépendance et de la liberté.C'est également l'occasion de faire connaître et d'éduquer les gens, en particulier la jeune génération des deux pays, sur la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux pays.Il a souligné que malgré les événements imprévisibles dans le monde et dans la région, le Vietnam et le Laos sont toujours déterminés à maintenir, protéger et développer leurs liens.De leur côté, les représentants de la province de Luang Prabang, du commandement militaire provincial et de l'Association des anciens combattants de la province ont déclaré que le Parti, l'État et le peuple du Laos se souviennent toujours et sont profondément reconnaissants de l'aide grande et précieuse que le Parti, l'État, l'armée et le peuple du Vietnam ont donné pendant les années de guerre, ainsi que pour l’oeuvre de la défense et de la construction actuelle du pays.- VNA