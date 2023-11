Hanoï (VNA) - Le vernissage d’une exposition de photos sur les réalisations d’organisations non gouvernementales (ONG) australiennes au Vietnam a eu lieu le 9 novembre au Musée d'ethnologie du Vietnam.Cet événement, organisé par l'ambassade d'Australie et l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO), présente des images et des histoires de coopération au développement de 19 ONG australiennes au Vietnam.Le vernissage a été honoré par la présence de l’ambassadeur d’Australie au Vietnam, Andrew Goledzinowski, et du vice-président de la VUFO, Nguyen Ngoc Hung.L'exposition fait partie des activités marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie en 2023. Elle est ouverte au public jusqu'au 16 novembre.-VNA