Les participants lors de l'atelier. Photo : VNA



Hâu Giang (VNA) - Un atelier de dialogue politique Vietnam - Afrique sur la coopération Sud-Sud pour soutenir la transformation des systèmes agroalimentaires a eu lieu le 12 décembre dans la province de Hâu Giang (Sud), dans le cadre du Festival international du riz vietnamien 2023.



Co-organisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI) et le Comité populaire de la province, l'événement visait à faciliter le dialogue sur les méthodes et l'efficacité de la coopération technique entre le Vietnam et plusieurs pays africains, ainsi qu’à partager des expériences de coopération Sud-Sud en matière de développement du commerce du riz et de connexion des chaînes de valeur des produits agricoles.



Dans son discours, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan a déclaré que, fort de son expérience et du soutien des donateurs internationaux, le Vietnam était déterminé à étendre la coopération Sud-Sud pour aider les pays africains à assurer leur sécurité alimentaire, de même que leurs objectifs de croissance verte, de développement durable et de prospérité.



Les participants ont discuté de la promotion d'une coopération scientifique et technologique adaptée aux conditions de l'Afrique, des recommandations de la FAO sur l'amélioration de l'interconnectivité des chaînes de valeur agricoles et alimentaires de la coopération Sud-Sud, de la promotion de la coopération Sud-Sud dans le commerce du riz et de la sécurité alimentaire mondiale, et de la collaboration technique entre le Vietnam et les pays africains dans la transformation des systèmes agroalimentaires.





A cette occasion, le MARD et l'IRRI ont signé une lettre d'intention sur la coordination des efforts scientifiques et technologiques et institutionnels dans la coopération Sud-Sud pour soutenir la transformation des systèmes agroalimentaires.



Le Festival international de riz vietnamien 2023 se déroule du 12 au 15 décembre dans la ville de Vi Thanh, province de Hâu Giang. -VNA