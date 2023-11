Hanoi (VNA) - Plus de 250 délégués vietnamiens et chinois ont participé à la Conférence de coopération sur le couloir économique des cinq villes et provinces vietnamiennes de Lao Cai, Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh et du Yunnan (Chine), tenue le 13 novembre à Hanoi.

Panorama de la Conférence. Photo : VNA

Placé sous le thème "Élargir les formes de connexion et de coopération entre les provinces et les villes du corridor économique Vietnam-Chine pour développer l'économie dans la nouvelle situation", l'événement a été organisé sous l’égide du Comité populaire de Hanoï en présence du vice-Premier ministre vietnamien Tran Luu Quang, de l’ambassadeur de Chine au Vietnam Xiong Bo et des responsables de ces cinq villes et provinces.



Il s'agit d'un événement extérieure majeur pour la ville de Hanoï dans le contexte où le Vietnam et la Chine mettent activement en œuvre la Déclaration commune Vietnam-

Le président du Comité populaire de Hanoï, Tran Sy Thanh lors de la Conférence. Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le président du Comité populaire de Hanoï, Tran Sy Thanh, a déclaré que la conférence avait pour objectif de continuer à promouvoir l'efficacité de la coopération et à maintenir de bonnes relations entre les localités, en définissant le contenu de la coopération comme étant substantiel, hautement réalisable, conforme aux exigences et aux potentiels et avantages des parties.