Le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le 5 février le Département de la police de la circulation du ministère de la Sécurité publique et a adressé ses vœux du Nouvel An lunaire (Têt) aux officiers et soldats de la police de la circulation à travers le pays. à l'occasion de sa 78ème journée traditionnelle et du prochain festival du Têt.