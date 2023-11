Des participants au cours de formation. Photo : nhandan.vn



Hanoï (VNA) - Le Département de la police chargé des enquêtes sur la criminalité liée à la drogue (ministère vietnamien de la Sécurité publique) a organisé pour les autorités cambodgiennes, un séminaire de formation sur la désintoxication et la réhabilitation des toxicomanes du 12 au 17 novembre.Lors de l'ouverture de l'événement, le colonel Hoang Tam Hieu, directeur adjoint dudit Département, a souligné que le Vietnam attachait toujours une grande importance à la gestion des toxicomanes et des consommateurs illégaux de drogue, ainsi qu'à la gestion de la désintoxication et de la post-désintoxication pour réduire la demande de drogue.

Le Vietnam considère qu'il s'agit d'une mesure importante pour améliorer l'efficacité de la prévention et du contrôle de la criminalité liée à la drogue, a-t-il précisé.

Le Vietnam estime que les efforts des pays dans la coopération et le partage des responsabilités permettront d'atteindre l'objectif commun de protéger la communauté, d'aider l'économie et la société à se développer de manière stable et durable, a affirmé le colonel Hoang Tam Hieu.



Lors de cette formation, les autorités cambodgiennes travaillant dans le secteur de la désintoxication et la réhabilitation des toxicomanes sont informés des expériences et des connaissances d'experts et de conférenciers expérimentés des ministères vietnamiens de la Sécurité publique et de la Santé, et du Service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de la province de Tay Ninh.