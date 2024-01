Siège du Bureau de l'UNESCO. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Sciences et des Technologies Tran Hong Thai a eu le 18 janvier une séance de travail avec le représentant en chef de l'UNESCO au Vietnam, Jonathan Baker.Tran Hong Thai a félicité Jonathan Baker pour le début de son mandat au Vietnam dans le contexte où le Vietnam et l'UNESCO se sont engagés à promouvoir une relation plus profonde et plus pratique en signant un protocole d'accord sur la coopération pour la période 2021-2025 signé lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh et séance de travail avec l'UNESCO en novembre 2021. Les deux parties se sont engagées à élargir la coopération dans les domaines des sciences naturelles, de la culture et de l'éducation.Soulignant que le couloir juridique du Vietnam en matière de science et de technologie s'est de plus en plus amélioré, créant des conditions favorables aux activités de recherche et d'innovation, Tran Hong Thai a déclaré qu'en 2021, le Vietnam avait adopté certains documents importants, notamment une stratégie nationale sur la recherche, le développement et l'application de l'intelligence artificielle (AI) jusqu’en 2030.Tran Hong Thai estime que la coopération Vietnam-UNESCO en matière de science et de technologie contribuera à la réalisation des objectifs de développement socio-économique du Vietnam ainsi qu'à la promotion proactive de la coopération et de l'intégration internationale dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation.Promouvoir la participation du Vietnam au réseau de centres scientifiques et technologiques reconnus et parrainés par l'UNESCO créera la confiance, renforcera le prestige et la position nationale et aidera la science vietnamienne à s'intégrer profondément dans la région et dans le monde, a-t-il déclaré.Le vice-ministre s'est dit convaincu que Baker, au cours de son mandat au Vietnam, promouvra davantage les relations de coopération entre le Vietnam et l'UNESCO dans des domaines tels que les sciences naturelles, l'océanographie, la sécurité de l'eau, la biodiversité, la gestion des ressources en eau, le développement durable et la réponse au changement climatique.Pour sa part, Jonathan Baker a déclaré que l'UNESCO est une organisation multilatérale de premier plan dans la formulation de recommandations liées à des questions contemporaines importantes, notamment des recommandations sur l'éthique de l'IA.Il a déclaré que l' UNESCO soutiendrait le Vietnam et lui fournirait des recommandations sur l'éthique de l'IA et l'intégrité de la recherche. - VNA