Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha au chantier du projet de ligne électrique 500 kV du circuit 3, au point 345 de la commune de Nam Thanh, district de Nam Dan, province de Nghe An. Photo : VNA

Ha Tinh (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a dirigé le 17 février une mission du gouvernement pour inspecter les travaux dans le cadre des projets d'autoroute Nord-Sud de l'Est et de ligne électrique de 500 kV du circuit 3 traversant les provinces du Centre de Nghe An, Ha Tinh et Quang Binh.

Tran Hong Ha et la mission ont inspecté les travaux de la section Dien Chau - Bai Vot du projet d'autoroute Nord-Sud de l'Est. Longue de 49,3 km, elle a nécessité un investissement total de près de 11 158 milliards de dongs. Les travaux ont commencé en mai 2021. À ce jour, le projet a globalement achevé la libération du terrain.

Le même matin, le vice-Premier ministre et la mission du gouvernement se sont rendus au chantier de la ligne électrique de 500 kV du circuit 3 (reliant Pho Noi, province de Hung Yen au Nord à Quang Trach, province de Quang Binh), au point 345 de la commune de Nam Thanh, district de Nam Dan, province de Nghe An et au point 175 de la commune de Cam Thach, district de Cam Xuyen, Ha Tinh. Il s'agit d'un projet clé qui joue un rôle important dans la sécurité énergétique nationale, en particulier du Nord.

Dans la province de Ha Tinh, Tran Hong Ha a présidé une réunion avec des responsables de ministères, secteurs et des dirigeants des provinces de Nghe An, Ha Tinh et Quang Binh pour discuter de mesures susceptibles d'éliminer les difficultés et de promouvoir la mise en œuvre des projets.

Il a reconnu et apprécié les efforts, la responsabilité et les résultats obtenus par les investisseurs, les entrepreneurs, les travailleurs et les ouvriers, les autorités et le peuple des trois provinces pour la mise en œuvre de ces projets importants.

Tran Hong Ha a aussi demandé au groupe Electricité du Vietnam de se coordonner étroitement avec les autorités locales pour mobiliser un maximum de ressources humaines et matérielles pour accélérer ces projets, d’être prêt à répondre de manière proactive aux impacts inhabituels dus aux conditions météorologiques, aux catastrophes naturelles, avec la détermination à terminer le projet dans les délais fixés. - VNA