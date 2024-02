Un spectacle de lumière de drones prévu au bord du lac de l'Ouest à Hanoï . Photo: Comité d'organisation

Hanoï (VNA) - Un spectacle de lumière de drones, qui devrait établir un record en Asie du Sud-Est, aura lieu au bord du lac de l'Ouest à Hanoï, dans la nuit du Réveillon, le 9 février.



Le spectacle, avec la participation de 2.024 drones, sera organisé par le Comité populaire de l’arrondissement de Tay Ho, le Groupe national pétrolier et gazier du Vietnam (Petrovietnam) et la banque vietnamienne PVcomBank, pour célébrer la nouvelle année.



Il aura lieu officiellement au carrefour de Van Cao, au bord du lac de l'Ouest, à 23h30 le 9 février. Le public pourra se rassembler dans les rues Nguyen Dinh Thi et Trich Sai pour profiter du spectacle.



Dès le spectacle, des feux d'artifice à haute altitude seront tirés à proximité de 0h00 à 00h15 le 10 février, premier jour de l'Année du Dragon.



Les gens pourront regarder la répétition finale du spectacle de lumière à 21h00 le 7 février.



L'événement devrait présenter le plus grand nombre de drones pour une telle performance en Asie du Sud-Est, accompagné de musique exclusivement composée et d'écrans de diffusion en direct installés autour du lac de l'Ouest. -VNA