Lors de la cérémonie inaugurale du bâtiment destiné à préserver les restes des soldats volontaires vietnamiens qui ont donné leur vie pendant la guerre au Cambodge. Photo : VNA

Phnom Penh, 31 janvier (VNA) - Un bâtiment destiné à préserver les restes des soldats volontaires vietnamiens qui ont donné leur vie pendant la guerre au Cambodge a été inauguré lors d'une cérémonie tenue le 31 janvier.Située dans la province de Pailin, au nord-ouest du Cambodge, sa construction d'une valeur d'environ 18 000 dollars a débuté le 29 décembre de l'année dernière et a été financée par Metfone, eMoney et GIS Cambodge – filiales du groupe de télécommunications vietnamien Viettel au Cambodge.S'exprimant lors de la cérémonie, le PDG de Metfone, Cao Manh Duc, a déclaré qu'il y a plus de 45 ans, les soldats volontaires vietnamiens se tenaient aux côtés decollaborer avec le Front uni du Cambodge pour le salut national pour mener une campagne visant à sauver le Cambodge du régime génocidaire de Pol Pot. Au cours de cette bataille, des dizaines de milliers de personnes sont tombées, et les restes d'un grand nombre d'entre eux se trouvent dans diverses provinces et villes cambodgiennes.Cao Manh Duc a noté que Metfone et des entreprises partenaires ont jusqu'à présent construit deux maisons commémoratives de ce type dans les provinces de Battambang et Kampong Thom.Le général Ek Sam Oun, commandant de la 5ème région militaire des Forces armées royales cambodgiennes, qui a également assisté à la cérémonie d'inauguration, a déclaré à l'Agence vietnamienne d’Information au Cambodge, que le peuple cambodgien se souvient des sacrifices importants consentis par les soldats volontaires vietnamiens. Il a également souligné le devoir du Cambodge de collaborer avec le Vietnam pour retrouver leurs dépouilles et les renvoyer dans leurs familles et leur pays d'origine.Au cours des deux dernières décennies, l'équipe K73 du commandement militaire vietnamien Long An a laissé sa marque à Svay Rieng, Phnom Penh, Battambang et Pailin, recherchant et rapatriant plus de 2.000 dépouilles de soldats vietnamiens. - VNA