Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân (gauche) au district de Châu Thanh A. Photo: quochoi.vn

Hanoï (VNA) - À l'approche du Têt, les dirigeants vietnamiens multiplient les déplacements pour venir en aide aux personnes dans le besoin.

Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân a remis ce jeudi 740 millions de dôngs (environ 31.000 dollars) et 100 cadeaux de Têt, d’une valeur unitaire de 51 dollars, au Fonds pour les pauvres de la province de Hâu Giang (Sud) afin de soutenir les personnes ayant servi la nation et les foyers défavorisés du district de Châu Thanh A.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a rendu visite et offert des cadeaux de Têt à la mère héroïque Lê Thi Hu à Ca Na, une commune de la province de Ninh Thuân (Centre). Son mari et ses trois enfants sont morts au champ d’honneur. Il a ensuite présenté ses vœux aux gardes-frontières de Phuoc Diem dans le district de Thuân Nam et offert des cadeaux aux salariés en difficulté de la société agroalimentaire VietFarm dans la ville de Phan Rang-Thap Cham.

Mercredi, dans la province de Lai Châu (Nord-Ouest), une rencontre avec les syndicalistes et des salariés défavorisés a été coorganisée par l’antenne provinciale du Front de la Patrie du Vietnam, la fédération provinciale du travail et la Croix-Rouge. 400 cadeaux de Têt leur ont été remis. -VOV/VNA