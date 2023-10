Hanoi (VNA) – Le gouvernement a publié la Résolution 168/NQ-CP sur la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs jusqu'en 2030, mettant en évidence cinq grands groupes de tâches et de solutions pour améliorer l'efficacité du travail.

Les solutions comprennent l'achèvement des réglementations politiques et juridiques concernant la gestion socio-économique et la lutte contre la corruption, le perfectionnement de l'appareil d'État ainsi que du régime de la fonction publique, la constitution d'un contingent de fonctionnaires et d'employés publics intègres.

La résolution a souligné la nécessité de renforcer les activités de supervision, de contrôle, d'inspection, d'audit, d'enquête, de poursuite, de jugement et d'exécution, ainsi que de renforcer la sensibilisation du public et le sens des responsabilités de la société dans la prévention et la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs. Sans oublier d'améliorer l'efficacité de la coopération internationale dans cette lutte ainsi que la pleine mise en œuvre des droits et obligations nationaux en tant que signataire de la Convention des Nations Unies contre la corruption.

En particulier, la résolution a souligné la nécessité de revoir et de rationaliser le système administratif de l'État à tous les niveaux, ainsi que de renforcer la décentralisation avec des réglementations spécifiques, claires et scientifiques sur les fonctions, les tâches de chaque niveau de gestion, en garantissant la transparence et une haute responsabilité, ainsi qu’un mécanisme efficace d’inspection, d’examen et de supervision.

Selon la résolution, au cours des dernières années, sous la direction du Parti et grâce aux efforts conjoints de l'ensemble du peuple et de l'armée, le pays a obtenu d'importantes réalisations en matière de développement socio-économique, avec une défense et une sécurité renforcées.

Le Parti et l'État ont adopté de nombreuses politiques et lois concernant la prévention et la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs, ce qui a abouti à de nombreux résultats importants dans ce domaine, bénéficiant du soutien et de la reconnaissance du peuple et de la communauté internationale.

Cependant, la corruption et les phénomènes négatifs continuent de se produire de manière complexe dans de nombreux domaines, notamment le personnel et l'organisation, la gestion des finances, du budget, des biens publics et du capital de l'État dans les entreprises, les activités de construction, d'appel d'offres et de ventes aux enchères, la gestion des ressources et des minéraux, les activités bancaires, fiscales, douanières et policières directement liées aux personnes et aux entreprises.

La corruption et les phénomènes négatifs restent l'une des menaces à la survie du Parti et du régime, a indiqué la Résolution, en soulignant les principales raisons de cette situation, notamment les problèmes de gestion de l'État.

Par conséquent, la publication de la Résolution par le gouvernement vise à hériter des réalisations en matière de lutte contre la corruption et à améliorer l’efficacité des activités de prévention des phénomènes négatifs dans les temps à venir. -VNA