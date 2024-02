Le président Vo Van Thuong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong a signé la décision n° 99/2024/QD-CTN approuvant l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Vietnam et l'Italie.





La ratification est une exigence objective dans la nouvelle situation, créant une base juridique directe et complète permettant aux forces de l'ordre des deux pays de coopérer dans l'entraide judiciaire en matière pénale et de mieux protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens de chaque pays, contribuer à promouvoir la coopération entre les agences judiciaires des deux pays en particulier, et entre le Vietnam et l'Italie en général.

La ratification de cet accord s'inscrit également dans le cadre de la politique étrangère proactive et de l'intégration internationale active, itégrale et étendue du Parti et de l'État vietnamiens en tant que membre responsable de la communauté internationale. Ainsi, elle concrétise les engagements internationaux du Vietnam dans le domaine de la justice pénale et de la coopération dans la lutte contre la criminalité. -VNA