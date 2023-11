Nghê An (VNA) – La province de Nghê An (Centre) deviendra la première localité à accueillir des lycéens des provinces lao à partir de l’année scolaire 2023-2024, a rapporté le Département provincial de l’éducation et de la formation.

Les élèves vietnamiens du lycée-internat pour minorités ethniques n°2 de Nghê An avec les camarades lao. Photo: VNA

Ainsi, le lycée-internat pour minorités ethniques n°2 de Nghê An est chargé d’accueillir 31 étudiants originaires des provinces de Xieng Khouang, Houaphan, Bolikhamxay, Vientiane, Savannakhet et Khammouane.



Depuis 2012, Nghê An a alloué plus de 170 milliards de dôngs (7 millions de dollars) pour aider les provinces lao à former leurs ressources humaines.



Le Comité populaire provincial a ordonné d’accueillir des fonctionnaires et des étudiants lao pour suivre une formation linguistique au Collège de l’éducation de Nghê An et des études de premier cycle et de troisième cycle à l’Université de Vinh, à l’Université de médecine de Vinh, à l’Université d’économie de Nghê An, à l’Université industrielle de Vinh et à l’Université de technologie de Vinh.



La province a également accordé des bourses à 1.157 fonctionnaires lao et étudiants des universités et collèges locaux. Les étudiants lao suivront une formation en langue vietnamienne pour une durée de 10 mois au Collège de l’éducation de Nghê An.



Une fois la formation terminée, ceux qui sont officiels retourneront à leurs postes respectifs et poursuivront leur travail. Les étudiants restants, en fonction de leur maîtrise de la langue vietnamienne, de leurs préférences et de leurs besoins de formation, seront sélectionnés pour poursuivre des études spécialisées dans diverses universités de Nghê An. – VNA