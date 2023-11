Hanoi (VNA) – La fête du Têt traditionnel (Nouvel An lunaire), la plus grande et plus importante fête pour les Vietnamiens, durera sept jours du 8 au 14 février 2024.

Les gens se rendent à la pagode Vinh Nghiêm à Hô Chi Minh-Ville le premier jour du Nouvel An lunaire en 2023. Photo : VNA

Cette décision a été prise par le Premier ministre Pham Minh Chinh sur proposition du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Pour la plupart des Vietnamiens, le Têt est la plus grande, la plus sacrée et la plus attrayante de toutes les fêtes. Le Têt se déroule à la charnière entre deux années lunaires. Il marque la fin d’un cycle de la nature. C’est à la fois la fin de l’hiver et le début du printemps – la saison du renouveau universel, animal et végétal.

À l’instant sacré où deux cycles annuels se succèdent, le Têt scelle la communion de la Terre nourricière avec le Ciel Providence, de l’homme avec les génies tutélaires du foyer, du village et de la nation, des vivants avec leurs ancêtres. Les multiples légendes, cérémonies et rites ainsi que les nombreuses réjouissances populaires qui accompagnent le Têt sont l’expression de cette communion universelle. – VNA