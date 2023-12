Kon Tum (VNA) - Le premier festival culturel, sportif et touristique des groupes ethniques des Hauts Plateaux du Centre du 29 novembre au 1er décembre a contribué à conserver leurs valeurs traditionnelles, tout en renforçant leur solidarité.

Représentation artistique des gong des Hauts Plateaux du Centre. Photo: VNA

Se déroulant dans la province de Kon Tum, le festival a réuni plus de 600 artistes et artisans des cinq localités des Hauts Plateaux du Centre: Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nông et Lâm Dông.

Au menu figurent de nombreux événements fascinants, notamment la présentation de fêtes et de rituels traditionnels, l’exposition de produits culturels traditionnels et des jeux folkloriques tels que le tir à la corde et le poussée du bâton.

L’artisan Kră Janh Krong, de la province de Lâm Dông, a déclaré que grâce à cet événement, lui et d’autres artisans pourraient échanger leurs expériences dans la conservation et la promotion des valeurs culturelles au sein de la communauté.

Kon Tum a affecté plus de 6,6 milliards de dôngs (271.576 dollars) à la mise en œuvre d’une stratégie pour les affaires ethniques au cours de la période 2022-2023, destinée à restaurer, à conserver et à promouvoir les identités culturelles traditionnelles et les festivals de l’ethnie Ro Mam ; à étudier, à collecter, à conserver et à exposer le patrimoine culturel traditionnel des minorités ethniques ; et à créer des produits au service du développement touristique.

La province s’est également coordonnée avec le Département de la culture ethnique du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour créer un club modèle de conservation de la culture et de l’art folkloriques dans le village de Long Loi, dans le bourg de Dak Hà, un modèle d’activités culturelles et de développement touristique des ethnies minoritaires dans les Hauts Plateaux du Centre, et un cours sur la culture traditionnelle de l’ethnie Xo Dang dans le district de Sa Thây et de l’ethnie Ba Na dans le district de Kon Rây.

Cérémonie d'ouverture de l'entrepôt de riz du peuple Ro Mam dans la province de Kon Tum. Photo: VNA

Le directeur adjoint du Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Kon Tum, Phan Van Hoàng, a fait savoir que la localité s’efforcerait d’atteindre les objectifs majeurs de conservation, de restauration et de promotion de la valeur culturelle des maisons communes traditionnelles des minorités ethniques, et mettrait en œuvre un projet de conservation et de promotion de l’espace de la culture des gongs pour la période 2021-2025.

Les Hauts Plateaux du Centre abritent désormais un trésor d’éléments du patrimoine culturel matériel et immatériel qui détiennent des valeurs historiques, notamment la maison commune, la maison longue, le lithophone, les festivals associés à l’espace de la culture des gongs inscrit en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (originellement proclamé en 2005).

Nguyên Thi Hai Nhung, cheffe du Département de la culture ethnique, a déclaré que le festival avait contribué à sensibiliser le public à la responsabilité dans la préservation et la promotion de la culture traditionnelle des minorités ethniques des Hauts Plateaux du Centre en général et de Kon Tum en particulier.

Dans les temps à venir, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme se coordonnera étroitement avec les ministères, les agences et les localités pour organiser le festival tous les deux ans, a-t-elle déclaré. – VNA