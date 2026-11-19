Guangdong (VNA) - Dans le cadre de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en Chine, à l’occasion de la 33e Semaine des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), son épouse, Ngo Phuong Ly, s’est rendue le 18 novembre au Bâtiment des femmes et des enfants de Shenzhen, dans la province du Guangdong.

Au cours de cette visite, Ngo Phuong Ly a découvert l’architecture colorée et écologique de l’édifice, son modèle de fonctionnement ainsi que plusieurs activités mettant à l’honneur les arts et savoir-faire traditionnels, notamment le tissage et la teinture de la soie Xiangyunsha, le découpage de papier et le modelage. Elle a également parcouru des espaces dédiés à la solidarité, des classes préscolaires, un musée des sciences et un atelier de robotique pour enfants.

Elle a également parcouru des stands caritatifs, des classes préscolaires, un musée des sciences et un atelier de robotique pour enfants. Saluant un environnement destiné aux enfants qui associe sciences, technologies, nature et arts pour éveiller la curiosité et la créativité des plus jeunes, elle y a vu une expérience pertinente dont le Vietnam pourrait s’inspirer.

Ngo Phuong Ly a exprimé son intérêt à l’exposition retraçant le rôle et les contributions de plusieurs générations de femmes au développement de Shenzhen, ce qui montre que les femmes sont à la fois bénéficiaires des politiques publiques et actrices directes de la croissance socio-économique.

Mme Ngo Phuong Ly (au milieu), épouse du secrétaire général du Parti et président To Lam, visite le Bâtiment des femmes et des enfants de Shenzhen. Photo: VNA

Évoquant les institutions et les programmes mis en place au Vietnam en faveur des femmes et des enfants, elle a souligné la nécessité de renforcer l’accès des femmes aux technologies et leur autonomisation numérique, tout en aidant les enfants à acquérir des compétences numériques et une capacité d’adaptation face aux mutations liées à l’intelligence artificielle, à la transformation numérique, au vieillissement démographique et au changement climatique. Elle a également salué la coopération entre les pouvoirs publics, les entreprises, les organisations sociales et la communauté locale au sein de ce complexe, qui contribue à l'accompagnement des groupes vulnérables.

Remerciant la ville pour son accueil, l’épouse du dirigeant vietnamien a souhaité voir les deux parties multiplier les échanges, le partage d’expériences, les échanges de délégations, et les programmes destinés aux femmes, aux enfants et aux jeunes, afin de consolider la compréhension mutuelle, l’amitié et la solidarité entre les peuples vietnamien et chinois.

Plus tôt dans la matinée, Ngo Phuong Ly avait visité le musée de Nanshan, à Shenzhen, où elle avait découvert une exposition thématique consacrée aux pochettes brodées et aux sachets parfumés traditionnels chinois. -VNA