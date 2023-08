Hanoi (VNA) – Le Vietnam s’oppose à tout recours à la force contre ses bateaux de pêche opérant normalement en mer, a déclaré jeudi 31 août la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: VNA

Le Vietnam proteste contre tout acte qui menace la vie et la sécurité et porte atteinte aux biens et aux intérêts des pêcheurs, qui va à l’encontre du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM de 1982), a-t-elle indiqué.

Répondant aux questions des journalistes concernant l’attaque d’un bateau de pêche vietnamien alors qu’il opérait dans les eaux vietnamiennes de Hoang Sa (Paracels), la diplomate a fait savoir que les agences vietnamiennes compétentes sont en train de vérifier d’urgence cette affaire.

Le Vietnam a affirmé à plusieurs reprises qu’il dispose de preuves historiques et fondements juridiques suffisants pour affirmer sa souveraineté territoriale sur Hoàng Sa conformément au droit international, ainsi qu’à ses droits souverains et à sa juridiction sur les eaux définies conformément à la CNUDM de 1982, a-t-elle souligné. – VNA