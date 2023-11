Yaoundé (VNA) - Le Vietnam a participé les 4 et 5 novembre à la 44e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) à Yaoundé, la capitale du Cameroun, sur le thème "Bonne gouvernance: gage de stabilité politique, économique et culturelle pour les citoyens francophones".

Vue de la 44e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) à Yaoundé, au Cameroun, les 4 et 5 novembre. Photo: ambassade du Vietnam en France.



Une délégation vietnamienne conduite par l’ambassadeur du Vietnam en France et représentant du président auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Dinh Toàn Thang a participé à cet événement qui a réuni près de 300 délégués représentant 70 délégations de 88 États membres et gouvernements francophones.



Lors de cet événement, le Vietnam, ainsi que d’autres pays, ont souligné l’importance de la coopération multilatérale dans le cadre de l’OIF pour la paix, la stabilité et le développement durable de la communauté française.



Dans son discours, l’ambassadeur Dinh Toàn Thang a affirmé le soutien et la haute appréciation du Vietnam pour le rôle de l’OIF et du Secrétaire général de l’OIF dans la collaboration avec les pays membres pour trouver des solutions aux crises et aux défis actuels, en particulier dans la lutte contre l’instabilité et la pauvreté dans les pays d’Afrique francophone.



Le diplomate a également soutenu l’effort collectif visant à faire de la francophonie un espace de paix et de stabilité, à promouvoir la démocratie, la sécurité, les droits de l’homme et la prospérité.



Il a exprimé son soutien à la poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie de coopération économique francophone 2020-2025, de la Stratégie numérique francophone 2022-2026, de l’initiative "La langue française au féminin" et de divers domaines de coopération. Il a également appelé l’OIF à continuer de prêter attention à la situation en Mer Orientale.



La conférence a adopté 20 programmes de coopération de l’OIF pour la période 2024-2027, axés sur la culture-éducation, la démocratie et la gouvernance et le développement durable, avec une priorité particulière accordée aux intérêts des femmes et des jeunes.

Les délégués ont également approuvé la résolution de Yaoundé qui souligne les engagements de l’OIF en faveur de ses valeurs fondamentales, notamment la paix, la démocratie, l’État de droit, la langue française, la diversité linguistique et culturelle, le développement durable pour éradiquer la pauvreté, protéger l’environnement et répondre au changement climatique. .



La conférence s’est conclue par la passation de la présidence de la CMF de la Tunisie à la France où se tiendra le 19e Sommet de la Francophonie à Villers-Cotterêts les 4 et 5 octobre 2024. – VNA