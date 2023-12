Hanoi (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a exhorté vendredi 29 décembre le Comité de liaison des Lao résidant à l'étranger et le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger à renforcer leur coopération dans le travail à l’égard des ressortissants lao et vietnamiens à l’étranger.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (à gauche, au centre) recevant le le vice-ministre lao des Affaires étrangères Ting Souksanh, à Hanoi, le 29 décembre. Photo : qdnd.vn

Recevant le vice-ministre lao des Affaires étrangères Ting Souksanh, il a souligné le développement de plus en plus profond, substantiel et efficace de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays, auquel les deux ministères des Affaires étrangers ont apporté des contributions importantes.Le chef de la diplomatie vietnamienne a suggéré que les deux parties continuent de se coordonner étroitement et de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, de s’échanger et de se consulter régulièrement sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun, en particulier sur les questions stratégiques qui ont un impact sur la sécurité et le développement de chaque pays.Le ministère vietnamien des Affaires étrangères est prêt à aider le Laos à assumer avec succès la présidence de l’ASEAN en 2024, a-t-il déclaré, félicitant les deux ministères pour leur coopération fiable et efficace dans la mise en œuvre de leur accord de coopération pour la période 2021-2025.Le ministre Bui Thanh Son a salué la coopération entre les deux Comités dans le travail à l’égard des ressortissants, avec des contenus concrets tels que la signature d’un protocole d’accord de coopération, l’échange de délégations, le partage d’expériences et le soutien à la formation.Le vice-ministre Ting Souksanh a fait savoir que le Parti et l’État lao attachaient une grande importance au travail de mobilisation et d’attraction des ressources des Lao à l’étranger pour servir la cause de la construction et du développement nationaux.Environ 6 millions de Vietnamiens vivent actuellement dans 130 pays et territoires, et environ 980.000 Lao, soit 13% de la population lao, vivent dans une vingtaine de pays, en majorité aux États-Unis, en France, au Canada, au Japon et en Australie.Dans le cadre de sa visite de travail au Vietnam, le vice-ministre Ting Souksanh s’est entretenu vendredi 29 décembre avec la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères et présidente du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, Lê Thi Thu Hang.Les deux parties ont également discuté de la structure organisationnelle des deux Comités, des activités des associations, et ont partagé leurs expériences en matière d’élaboration de politiques, de lois et d’organisation des conférences et événements pour les ressortissants. – VNA