Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a signé vendredi 23 février une décision promulguant le plan d’action national pour mettre en œuvre l’engagement du gouvernement à prévenir et à combattre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Le blanchiment des capitaux consiste à traiter les actifs provenant d’activités criminelles de manière à en dissimuler l’origine illicite. Photo: Internet

L’objectif est de réaliser le Plan d’action national pour mettre en œuvre l’engagement du gouvernement vietnamien auprès du Groupe d’action financière (GAFI), afin de faire retirer bientôt le pays de la Liste de surveillance renforcée (Liste grise), sur la base d’assurer au maximum les intérêts nationaux.

Le plan définit 17 actions spécifiques pour mettre en œuvre l’engagement, notamment en démontrant que les autorités compétentes ont amélioré leur compréhension des risques de blanchiment de capitaux/financement du terrorisme et prennent des mesures pour atténuer ces risques grâce à la mise en œuvre de stratégies et de politiques connexes ; et prouver une coopération, une coordination et une communication efficaces entre les agences concernées.

Une attention particulière sera accordée au renforcement de la coopération formelle (coopération multilatérale en matière d’extradition et d’assistance juridique) et informelle (des services répressifs et des cellules de renseignement financier) avec des partenaires étrangers en fournissant des informations constructives et en recherchant de manière proactive une coopération concernant les criminels et leurs avoirs ; et garantir que les autorités compétentes, y compris les agences centrales, disposent des ressources appropriées pour mener à bien la coopération internationale.

Le Vietnam élaborera un cadre juridique pour interdire ou réglementer les actifs virtuels et les fournisseurs de services d’actifs virtuels, et démontrera l’application des réglementations pour garantir la conformité.

Les organismes chargés de l’application de la loi et des poursuites donneront la priorité aux enquêtes financières parallèles et démontreront une augmentation significative et durable du nombre d’enquêtes et de poursuites pour blanchiment d’argent, conformément au profil de risque de blanchiment d’argent du Vietnam. - VNA