Le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Photo VNA

Hanoï (VNA) - Le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev effectuera une visite officielle au Vietnam du 20 au 22 août, sur invitation de son homologue vietnamien Vo Van Thuong, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le Vietnam et le Kazakhstan entretiennent les bonnes relations d'amitié traditionnelle, cultivée par de nombreuses générations de dirigeants et des deux peuples. Les relations politiques se développent également vigoureusement. Les deux pays collaborent étroitement au sein de l'ONU et des forums régionaux et internationaux.



Des progrès remarquables ont été enregistrés dans la coopération entre les deux pays, notamment après l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique (UEEA) dont le Kazakhstan est membre. Les deux pays s'efforcent de porter le commerce bilatéral à 1,5 milliard de dollars d'ici 2030. -VNA