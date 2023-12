Hanoi (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a affirmé les réalisations du travail diplomatique vietnamien, mettant en relief l’identité de la "diplomatie du bambou", dans une interview accordée à la presse à la veille de la 32e Conférence diplomatique du ministère des Affaires étrangères.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo: VNA



Grâce aux efforts remarquables de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée, le travail diplomatique et la diplomatie vietnamienne ont clairement affirmé l’identité de la "diplomatie du bambou", représentant un "point lumineux" dans les réalisations globales du pays, a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a évoqué cinq performances diplomatiques majeures du pays, notamment l’appréhension et le déploiement synchrone, unifié et efficace de la politique extérieure du 13e Congrès national du Parti, concrétisée par plusieurs plans et documents promulgués par le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti ; et la consolidation de l’état diplomatique ouvert et favorable pour le développement et la défense de la Patrie dans la nouvelle période.

Il a rappelé à ce titre les entretiens téléphoniques et 45 visites des dirigeants clés aux pays voisins, aux pays partenaires stratégiques, à la plupart des pays de l’ASEAN, aux pays partenaires importants et aux pays amis traditionnels et près de 50 visites des dirigeants étrangers au Vietnam, dont des visites historiques telles que celle en Chine du secrétaire général Nguyên Phu Trong, et celles au Vietnam du secrétaire général et président chinois Xi Jinping et du président américain Joe Biden, créant un nouveau développement qualitatif dans le travail diplomatique et l’intégration internationale du pays.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le président Vo Van Thuong et leurs épouses, et le secrétaire secrétaire général et président chinois Xi Jinping et son épouse. Photo: VNA



Parallèlement, le cadre des relations avec de nombreux partenaires importants a atteint de nouveaux sommets, la confiance politique avec de nombreux pays s’est consolidée et la coopération s’est développé de manière plus extensive, substantielle et efficace, a-t-il relevé.

Le travail diplomatique a renforcé son rôle pionnier dans le maintien d’un environnement pacifique et stable et dans la défense de la Patrie, a-t-il poursuivi, soulignant le règlement correct des questions diplomatiques et l’entretien des relations avec les partenaires sur la base du maintien de l’indépendance, de l’autonomie, de la paix, et en même temps d’une flexibilité stratégique.

Il a également été à l’avant-garde de la mobilisation des ressources extérieures, a-t-il poursuivi, indiquant que la "diplomatie vaccinale" a apporté des contributions importantes au contrôle du Covid-19 et au développement socio-économique.

Délégués à la 31e Conférence diplomatique. Photo: Baoquocte



Le pays a tiré profit des accords de libre-échange et des nouvelles tendances de développement pour promouvoir l’import-export, attirer les investissements, la science et la technologie, contribuant au maintien de la stabilité macroéconomique, à l’accélération de la croissance, a-t-il poursuivi.

La position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale continuent de se renforcer, a-t-il souligné, rappelant l’élection du Vietnam à plusieurs postes importants, notamment de l’ASEAN et de l’ONU et les contributions actives du pays à la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, au maintien de la paix de l’ONU, et à l’aide humanitaire aux pays touchés par des catastrophes naturelles et des conflits.

Ces réalisations démontrent de manière vivante la politique extérieure judicieuse du Parti et de l’État vietnamiens. Elles affirment également l’identité très originale de la diplomatie vietnamienne basée sur le fondement de la pensée diplomatique de Hô Chi Minh, a-t-il conclu. – VNA