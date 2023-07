Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (gauche) et son homologue singapourien Vivian Balakrishnan. Photo : VNA

La première visite officielle du ministre Bui Thanh Son à



Lors de leur entretien mardi matin, 18 juillet, le ministre singapourien Vivian Balakrishnan a affirmé que Singapour considère le Vietnam comme un partenaire important dans la région et souhaite booster le partenariat stratégique avec le Vietnam au profit des peuples des deux nations et pour la paix, la stabilité et la prospérité régionales.



Le minisrtre



Les deux ministres se sont réjouis du développement des relations bilatérales, reflété dans la fréquence des visites de haut niveau et des mécanismes de coopération bilatérale. La coopération économique, le commerce et l'investissement sont constamment encouragés.



Singapour est en tête de l'ASEAN et se classe au deuxième rang mondial en termes de capital d'investissement au Vietnam avec 3.273 projets et un investissement total de plus de 73,45 milliards de dollars, ce qui représente environ 23 % du capital total d'IDE enregistré.



Les parcs industriels Vietnam-Singapour ont continué à fonctionner efficacement et ont été constamment agrandis et modernisés, devenant un symbole de succès dans la coopération en matière d'investissement entre les deux pays. Singapour, 18 juillet (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a effectué une visite officielle à Singapour les 17 et 18 juillet sur invitation de son homologue singapourien Vivian Balakrishnan.La première visite officielle du ministre Bui Thanh Son à Singapour a eu lieu alors que les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique.Lors de leur entretien mardi matin, 18 juillet, le ministre singapourien Vivian Balakrishnan a affirmé que Singapour considère le Vietnam comme un partenaire important dans la région et souhaite booster le partenariat stratégique avec le Vietnam au profit des peuples des deux nations et pour la paix, la stabilité et la prospérité régionales.Le minisrtre vietnam ien Bui Thanh Son a exprimé son plaisir de visiter Singapour pour la première fois en sa qualité de ministre des Affaires étrangères et a apprécié la présence de Vivian Balakrishnan à une cérémonie lundi soir, 17 juille, pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Singapour et le 10e anniversaire de la Partenariat stratégique.Les deux ministres se sont réjouis du développement des relations bilatérales, reflété dans la fréquence des visites de haut niveau et des mécanismes de coopération bilatérale. La coopération économique, le commerce et l'investissement sont constamment encouragés.Singapour est en tête de l'ASEAN et se classe au deuxième rang mondial en termes de capital d'investissement au Vietnam avec 3.273 projets et un investissement total de plus de 73,45 milliards de dollars, ce qui représente environ 23 % du capital total d'IDE enregistré.Les parcs industriels Vietnam-Singapour ont continué à fonctionner efficacement et ont été constamment agrandis et modernisés, devenant un symbole de succès dans la coopération en matière d'investissement entre les deux pays.

Photo : VNA

La coopération dans d'autres domaines importants tels que la défense, la sécurité, l'éducation, la culture et les échanges entre les peuples s’est développée heureusement, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays.



Les deux ministres ont convenu de se coordonner avec les ministères et secteurs concernés pour concrétiser efficacement les engagements pris lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh à Singapour en février 2023.



Les deux ministres ont convenu de mettre en œuvre les accords obtenus lors de la visite en février dernier du Premier ministre vietnamien à Singapour et de préparer ensemble la prochaine visite officielle du Premier ministre singapourien au Vietnam.



Ils ont insisté sur la nécessité d’accélérer l’établissement d’un partenariat économique numérique et vert bilatéral et de finaliser les négociations d’un nouvel accord de connexion économique plus ambitieux entre les deux pays.



Abordant des questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux ministres ont convenu que dans le contexte d'évolutions mondiales et régionales complexes et imprévisibles, les deux pays doivent continuer à renforcer la coopération, maintenir la solidarité et promouvoir le rôle central de l'ASEAN, en particulier sur les questions stratégiques comme la paix et la stabilité en Mer Orientale et dans la région. La coopération dans d'autres domaines importants tels que la défense, la sécurité, l'éducation, la culture et les échanges entre les peuples s’est développée heureusement, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays.Les deux ministres ont convenu de se coordonner avec les ministères et secteurs concernés pour concrétiser efficacement les engagements pris lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh à Singapour en février 2023.Les deux ministres ont convenu de mettre en œuvre les accords obtenus lors de la visite en février dernier du Premier ministre vietnamien à Singapour et de préparer ensemble la prochaine visite officielle du Premier ministre singapourien au Vietnam.Ils ont insisté sur la nécessité d’accélérer l’établissement d’un partenariat économique numérique et vert bilatéral et de finaliser les négociations d’un nouvel accord de connexion économique plus ambitieux entre les deux pays.Abordant des questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux ministres ont convenu que dans le contexte d'évolutions mondiales et régionales complexes et imprévisibles, les deux pays doivent continuer à renforcer la coopération, maintenir la solidarité et promouvoir le rôle central de l'ASEAN, en particulier sur les questions stratégiques comme la paix et la stabilité en Mer Orientale et dans la région.

S’agissant de la Mer Orientale, pour en faire une zone pacifique et favorable au développement, ils ont appelé les États côtiers à observer scrupuleusement la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC) et de parvenir dans les meilleurs délais à un Code de conduite (COC) juridiquement contraignant et conforme à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Le même jour, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a eu une réunion avec le ministre senior et ministre coordinateur chargé de la sécurité nationale, Teo Chee Hean au cours de laquelle ils ont convenu de contribuer en permanence à la promotion de la relation de coopération bilatérale entre le Vietnam et Singapour, notamment en favorisant la coopération et en promouvant la signature de documents en matière de sécurité et de défense.



Ils se sont engagés à maintenir conjointement la paix, la stabilité et la coopération dans la région, à renforcer la solidarité et l'unité, à contribuer à la construction d'une ASEAN résiliente et prospère et à promouvoir son rôle central, en particulier dans les questions régionales stratégiques de la région.



Au cours de sa visite à Singapour, Bui Thanh Son et sa délégation ainsi que des fonctionnaires de l'ambassade du Vietnam et des agences représentatives vietnamiennes ont également rendu hommage au Président Hô Chi Minh à son mémorial situé dans le Musée de la Civilisation d’Asie. - VNA

source