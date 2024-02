Hanoi (VNA) - Le ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Manh Hung, a rendu visite et eu une séance de travail jeudi 15 février avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à son siège à Hanoi.

S’exprimant lors de l’événement, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a souligné les efforts de l’agence pour tirer parti de l’utilisation des technologies modernes pour la gestion et la production de l’information.Elle a souhaité que le ministère de l’Information et de la Communication (MIC) continue de soutenir la VNA, en aidant au développement d’outils permettant de diffuser l’information plus efficacement tout en garantissant une sécurité de l’information dans le contexte de la transformation numérique en cours.Les deux parties devraient collaborer pour renforcer la vérification des faits et des informations, faciliter la communication politique et favoriser la recherche d’un consensus public, contribuant ainsi au développement socio-économique national, a-t-elle suggéré.

Le ministre Nguyên Manh Hung a pour sa part déclaré que 2024 serait une année charnière pour la transformation numérique avec l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et des assistants virtuels dans diverses facettes des opérations.

Délégués à la séance de travail. Photo : VNA

Anticipant une réduction substantielle de la charge de travail, potentiellement jusqu’à 30 à 50% des tâches liées à la gestion des données grâce à l’utilisation de l’IA, il a souligné l’engagement du MIC à soutenir la VNA dans son parcours de transformation numérique.Ce faisant, la productivité et la qualité de travail du personnel, des journalistes et des rédacteurs de la VNA s’amélioreraient considérablement, a affirmé le ministre.En adressant ses plus chaleureuses salutations à tous les responsables, journalistes, rédacteurs et employés de la VNA à l’occasion du Nouvel An lunaire, il a exprimé ses vœux pour une année pleine d’énergie et de vitalité renouvelées, d’innovation et de créativité continues au service du développement national. – VNA