Pékin (VNA) – Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Dô Van Chiên, s’est entretenu jeudi 20 juillet à Pékin avec le président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), Wang Huning, dans le cadre de la visite de travail de la délégation vietnamienne en Chine.

Lors de l’entretien, à Pékin, le 20 juillet. Photo : VNA Lors de l’entretien, à Pékin, le 20 juillet. Photo : VNA

Dô Van Chiên, qui est également secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), s’est réjoui des relations florissantes entre les deux Partis et les deux pays, en particulier les visites officielles en Chine du secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong en novembre 2022 et du Premier ministre Pham Minh Chinh fin juin 2023.

Le Vietnam accorde une grande importance à ses relations avec la Chine et lui accorde toujours la priorité absolue, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il soutient la Chine dans son développement et dans la mise en œuvre de son rôle positif pour contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité régionales et mondiales.

Dô Van Chiên a souligné que le FPV et la CCPPC jouent un rôle crucial dans la politique et la société de leurs pays respectifs, en particulier dans la promotion de la force de l’ensemble du peuple ainsi que dans la mobilisation des forces sociales et des ressources nationales et étrangères pour le développement national.

Leurs relations ont connu des résultats encourageants et sont devenues de plus en plus substantielles comme en témoignent les fréquentes visites et rencontres entre leurs dirigeants, ainsi que les échanges et la coopération entre les comités du FPV et la CCPPC des localités frontalières, a-t-il noté.

Le responsable a appelé son hôte à continuer de favoriser les liens entre le FPV et la CCPPC, notant qu’il est nécessaire de poursuivre la mise en œuvre effective du protocole d’accord des deux parties sur la coopération pour la période 2014-2019 qui a été prolongé, et d’engager des discussions en vue de la signature d’un nouveau protocole d’accord.

Le président du Comité central du FPV, Dô Van Chiên (à gauche) et le président du Comité national de la CCPPC, Wang Huning. Photo : VNA

Il a recommandé aux deux parties de maintenir des visites mutuelles de haut niveau pour renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle, de multiplier les échanges de délégations au niveau départemental pour partager les expériences, d’organiser plus de réunions, de séminaires, de discussions en présentiel et en ligne, et de créer les conditions pour que les comités du FPV et de la CCPPC provinciaux et municipaux renforcent la coopération. Il a également suggéré que la CCPPC organise des cours de formation et de perfectionnement pour le personnel du FPV en Chine.

Dô Van Chiên a exprimé son espoir que les deux parties organiseront le deuxième échange d’amitié entre le FPV et la CCPPC, et entre les comités du FPV de sept provinces frontalières vietnamiennes et les comités de la CCPPC de la province chinoise du Yunnan et de la région autonome Zhuang du Guangxi au quatrième trimestre de 2023. Le premier échange a eu lieu dans la ville de Kunming, dans le Yunnan en avril 2019.

Wang Huning, qui est également membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a partagé les opinions de son invité sur l’amélioration des relations entre les deux organisations. Il a déclaré que la CCPPC et le FPV entretiennent des liens étroits et que la CCPPC est prête à intensifier leurs relations. Dans les temps à venir, les deux parties devraient continuer à promouvoir la coopération dans le cadre de leur protocole d’accord, a-t-il noté.

Dô Van Chiên a déclaré qu’il espérait que Wang Huning continuera à diriger la CCPPC pour travailler en étroite collaboration avec le FPV afin de resserrer davantage leurs liens, aidant ainsi à réaliser les importantes perceptions communes des dirigeants des deux pays et à développer sans cesse le voisinage traditionnel, l’amitié et la coopération intégrale entre le Vietnam et la Chine.

A cette occasion, il a également invité le président du Comité national de la CCPPC à se rendre au Vietnam et à travailler avec le Comité central du FPV. – VNA