Le président Vo Van Thuong, chef du Comité directeur central pour la réforme judiciaire. Photo: VNA

Hanoï, 24 décembre (VNA) – Le président Vo Van Thuong, chef du Comité directeur central pour la réforme judiciaire, a participé le 24 décembre à une conférence nationale tenue dans la ville centrale de Da Nang pour lancer les tâches du secteur judiciaire en 2024.Les responsables ont indiqué que face à une augmentation continue d'affaires d'une plus grande complexité en 2023, les tribunaux à tous les niveaux ont non seulement réglé correctement différents types d'affaires, mais ont également mené des tâches de réforme judiciaire, notamment en appliquant la loi sur la médiation et le dialogue au sein des tribunaux et en organisant des procès via conférence vidéo.S'adressant à la réunion, le président Vo Van Thuong a apprécié l'activité, la créativité et les solutions révolutionnaires du secteur judiciaire pour améliorer ses performances, contribuant ainsi à freiner la croissance de la criminalité, à faciliter les transactions civiles, commerciales et commerciales et à protéger la vie paisible du peuple.En particulier, les tribunaux à tous les niveaux ont porté avec succès devant les tribunaux de nombreuses affaires de corruption majeures et se sont coordonnés avec les agences concernées pour surmonter les obstacles au règlement des affaires importantes, a-t-il indiqué, notant que les résultats de ces affaires réglées ont obtenu un soutien et une évaluation élevés de la part du public, et reflète également la rigueur de la loi ainsi que la détermination du Parti et de l'État à lutter contre la corruption et d'autres phénomènes négatifs.Le chef de l'État a également salué l'application accrue des technologies de l'information et la vulgarisation sérieuse des verdicts et des décisions des tribunaux, qui ont garanti le droit des citoyens à accéder à l'information, permis aux citoyens et aux organes élus par le peuple de superviser les activités des tribunaux et amélioré les fonctionnaires des tribunaux et la capacité et le sens des responsabilités des juges à l'égard de leurs fonctions.Soulignant certaines lacunes, il a déclaré qu’au milieu de l’intégration internationale intensive du pays et de l’expansion rapide de la taille de l’économie, les conflits civils, commerciaux, et administratifs se multiplient également, augmentant ainsi la pression sur les tribunaux. Parallèlement, la construction d’un État socialiste de droit et la réforme judiciaire nécessitent une efficacité et une qualité accrues des activités judiciaires.C'est pourquoi le président Vo Van Thuong a demandé aux comités du Parti et aux dirigeants des tribunaux de tous niveaux d'accélérer la réforme judiciaire et de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire.En outre, il est nécessaire de poursuivre l'amélioration de la qualité des jugements, de minimiser les verdicts qui doivent être annulés ou modifiés pour des raisons subjectives et d'améliorer la qualité, la précision et la faisabilité des décisions des tribunaux, notamment en ce qui concerne le recours aux sanctions, a-t-il déclaré.Il a également ordonné d'améliorer la capacité de gouvernance des tribunaux sur les plateformes numériques et de fournir des services judiciaires plus pratiques aux citoyens afin de les aider à améliorer leurs activités et à construire l'image de tribunaux amicaux qui sont véritablement une source de soutien pour les personnes dans la protection de la justice, des droits de l'homme et droits des citoyens.En outre, le Président a également exigé de promouvoir le leadership du Parti dans les activités des tribunaux, d'adhérer fermement au principe du centralisme démocratique, de construire un secteur judiciaire propre et fort et d'appliquer sérieusement les règlements du Bureau politique sur le contrôle du pouvoir et la prévention de la corruption et des phénomènes négatifs dans le pays. enquête, poursuites, jugement et exécution des jugements.- VNA