La secrétaire du Comité provincial du Parti de Thai Nguyen, Nguyen Thanh Hai, et l'ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Steil.

Thai Nguyen (VNA) - La province septentrionale de Thai Nguyen espère continuer à bénéficier du soutien du Canada pour des projets visant à renforcer les capacités des responsables chargés de la réduction de la pauvreté et des affaires sociales liées à l'égalité des sexes et aux droits du peuple, a déclaré Nguyen Thanh Hai, secrétaire du Comité provincial du Parti de Thai Nguyen, le 16 octobre.



Mme Nguyen Thanh Hai a exprimé ces propos lors de la réception d'une délégation de l'ambassade du Canada au Vietnam, dirigée par l'ambassadeur Shawn Steil, pour explorer les opportunités de connexion, de coopération et d'investissement entre les deux parties.



Ces dernières années, dans le cadre du partenariat intégral entre le Vietnam et le Canada, les projets de coopération avec le Canada à Thai Nguyen se sont principalement concentrés sur l'éducation et la formation. Ces projets comprennent des programmes de partage d'expériences visant à renforcer les capacités et les compétences, mis en œuvre par l'Université de Thai Nguyen, l'Université des technologies de l'information et des communications et le Fonds canadien d'initiatives locales (FCIL), a précisé Mme Nguyen Thanh Hai.



Elle a mentionné d'autres projets notables, tels que l'utilisation des technologies numériques pour améliorer l'efficacité des affaires en ligne pour les femmes handicapées dans le delta du fleuve Rouge au Vietnam, ainsi que l'amélioration des compétences en leadership et l'intégration du genre à travers la formation et l'élaboration de plans d'action dans trois communes montagneuses du district de Mu Cang Chai.



Elle a appelé à renforcer la collaboration avec l'ambassade du Canada pour promouvoir les investissements, le commerce et le développement économique local.



Pour sa part, l'ambassadeur Shawn Steil a noté que Thai Nguyen occupait une position importante dans la coopération entre le Canada et le Vietnam, en mettant l'accent sur l'éducation et l'égalité des sexes. Le programme de développement international du Canada au Vietnam est mené depuis plus de 30 ans, accordant une attention particulière aux communautés d'ethnies minoritaires dans le domaine du développement économique, notamment aux femmes de cette région.



Selon lui, la province de Thai Nguyen est considérée comme la porte d'entrée vers la région montagneuse du Nord, ce qui explique pourquoi elle bénéficie d'une attention particulière de la part du Canada pour la mise en œuvre de projets et de programmes dans ce domaine, a ajouté l'ambassadeur.



À l'avenir, dans le cadre d'une politique étrangère qui accorde la priorité aux femmes, le Canada continuera à apporter une attention soutenue et à soutenir les femmes des communautés d'ethnies minoritaires, y compris celles de la province de Thai Nguyen, a-t-il déclaré. Il a également ajouté que l'ambassade du Canada étudierait des mesures spécifiques pour renforcer la coopération dans de nouveaux domaines proposés par Thai Nguyen. -VNA