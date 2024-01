Un spectacle lors de l'événement. Photo : VNA Hanoï (VNA) - Le consul général du Vietnam à Hong Kong et à Macao, Pham Binh Dam, a annoncé lors de l'événement communautaire à l'occasion du Têt du Dragon 2024, que l'Association des Vietnamiens à Hong Kong avait été officiellement vu le jour. L'Association sert de paserelle pour renforcer la solidarité et le soutien mutuel entre les Vietnamiens vivant, travaillant et faisant des études dans cette Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine).

Le Comité exécutif de l'Association est présidée par l'avocate Doan Quynh Linh. Comprenant plus de 60 membres, l'Association en collaboration avec le Consulat général et l'Association des étudiants vietnamiens à Hong Kong a organisé de nombreuses activités significatives visant à renforcer les liens communautaires et s'orienter vers le pays natal à savoir le tournoi de football de la communauté des Vietnamiens, la fête des étudiants vietnamiens à Hong Kong, la collecte des fonds pour soutenir les victimes de l'incendie d'un immeuble à l’arrondissement de Thanh Xuan, Hanoï...



Actuellement, la communauté des Vietnamiens à Hong Kong compte plus de 7.000 personnes. –VNA