Hanoi (VNA) - La 8e réunion du groupe de travail de l’ASEAN sur les produits chimiques et les déchets (AWGCW-8) se tiendra du 5 au 7 juillet à Hanoi, a annoncé le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement (MoNRE).

Le groupe de travail de l’ASEAN sur les produits chimiques et les déchets se réunira du 5 au 7 juillet à Hanoi. Photo : VNA



Co-organisé par le MoNRE et le secrétariat de l’ASEAN, l’événement vise à examiner la coopération entre les États membres de l’ASEAN en matière de gestion des produits chimiques et des déchets au cours des dernières années, et à définir les orientations et les principes de la coopération régionale dans un proche avenir.

Le MONRE dirigera les discussions sur le renforcement des capacités et l’échange d’informations sur la technologie et les meilleures pratiques, en mettant en œuvre le contenu de la déclaration conjointe de l’ASEAN sur les produits chimiques et les déchets lors des réunions des parties aux conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm ; la restauration des zones affectées par la pollution par les produits chimiques et les déchets dangereux, et la mise à jour des résultats liés à la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POP) lors des Réunions des Parties aux Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm en 2022 et 2023.

Les délégués devront approuver un rapport de l’AWGCW-8, soumettre le projet de déclaration conjointe de l’ASEAN aux réunions des parties aux Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm lors de la réunion des hauts officiels de l’ASEAN sur l’environnement (ASOEN), qui aura lieu en Indonésie en août, pour la suite des procédures conformément aux réglementations de l’ASEAN. – VNA