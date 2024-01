Vientiane (VNA) - À l’invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, le Premier ministre lao Sonexay Siphandone et son épouse effectueront les 6 et 7 janvier une visite officielle au Vietnam. À cette occasion, le dirigeant lao coprésidera la 46e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos.

Il s'agit de la première visite officielle de Sonexay Siphandone au Vietnam en tant que Premier ministre lao, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hung, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Cette tournée est extrêmement importante, contribuant à accroître la confiance et l'attachement entre les deux Partis, les deux gouvernements et les Premiers ministres des deux pays, ainsi qu’à promouvoir la grande amitié, la solidarité spéciale et coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, a affirmé l’ambassadeur Nguyên Ba Hung.

L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hung. Photo: VNA



Cette visite et la coprésidence de la 46e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos avec le Premier ministre Pham Minh Chinh seront également l'occasion pour les deux parties de discuter de la situation de chaque pays, de la région et du monde d'intérêt commun ; d’examiner et d’évaluer les résultats de la mise en œuvre des accords de haut niveau et des accords de coopération entre les deux gouvernements, conclus lors de la 45e session dudit Comité en janvier 2023.

Les deux parties discuteront des orientations d'échange et des mesures pour continuer à rendre les relations de coopération plus profondes, plus efficace et plus substantielles en 2024.

L’ambassadeur Nguyên Ba Hung s’est déclaré convaincu que cette visite obtiendra de bons résultats, contribuant ainsi au renforcement de la solidarité, de l'amitié et de la coopération intégrale entre les deux pays.

En 2023, la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos ont obtenu de nombreux résultats importants dans tous les domaines, notamment l'échange de délégations à tous les niveaux. La coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense a été renforcée et développée, a indiqué l’ambassadeur Nguyên Ba Hung.



La coopération économique, scientifique, technique, culturelle et éducative continue à être renforcée de manière plus efficace et pratique. Le Vietnam continue de maintenir sa position comme l'un des principaux pays en matière d'investissements étrangers au Laos. Le chiffre d'affaires du commerce bilatéral a plutôt bien augmenté...



La coopération entre les deux pays dans les forums internationaux et régionaux, notamment aux Nations Unies, à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et dans les mécanismes de coopération de la sous-région du Mékong, continue d'être ciblée et renforcée.



Selon le diplomate vietnamien, actuellement, les deux gouvernements attachent une grande importance à la coopération économique. Les relations économiques deviennent véritablement l’un des moteurs importants permettant à la coopération entre les deux pays de devenir de plus en plus efficace.

La coopération entre les ministères et les branches, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, des sciences et des technologies, est également mise en avant.



Le gouvernement laotien tente également d'améliorer encore l'environnement des investissements à la demande des entreprises vietnamiennes. C'est également une question dont les deux Premiers ministres ont fréquemment discuté ces dernières années pour aider les entreprises vietnamiennes à bénéficier de conditions plus favorables pour mener des activités d'investissement efficaces au Laos, contribuant ainsi à la croissance économique du Laos et au renforcement de l'efficacité de la coopération économique entre les deux pays.

La prochaine 46e session présentera également les plans de coopération pour 2024 et les orientations futures. Elle créera une percée dans la coopération économique entre les deux pays dans un avenir proche, contribuant ainsi à faire de la coopération économique l'un des piliers forts, à rendre durable et pérenne la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux pays, a conclu l'ambassadeur Nguyên Ba Hung. -VNA