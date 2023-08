Lâm Dông (VNA) - La province de Lâm Dông, dans les Hauts Plateaux du Centre, s’est fixé l’objectif d’achever la restauration du chemin de fer Dà Lat-Thap Chàm et de le mettre en service d’ici 2030.

L'architecture de la gare de Dà Lat s'est inspirée de celle de Deauville, dans le Sud de la France. Mais elle dispose d'un cachet particulier, du fait que son toit est formé de trois sommets censés symboliser la montagne Lang Biang. Photo: baolamdong.vn

Cela fait partie du nouveau plan de développement ferroviaire de la province d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2045.En début d’année, la compagnie par actions de services hôteliers et de commerce Bach Dang a remis au ministère des Transports un projet de rapport d’étude de préfaisabilité du projet de réhabilitation de la ligne ferroviaire Dà Lat-Thap Chàm dans le cadre du contrat de partenariat public-privé (PPP).Selon le rapport, la voie ferrée Dà Lat-Thap Chàm traverse la ville de Phan Rang, district de Ninh Son, dans la province de Ninh Thuân, jusqu’à la ville de Dà Lat via le district de Don Duong, dans la province de Lâm Dông.La ligne ferroviaire de 83 km fait plus de 83 km de long, avec 16 gares. Les travaux devraient être réalisés de janvier 2025 à juin 2029.Le projet comprend deux volets, dont la restauration de la ligne de 76 km de la gare de Thap Chàm (Ninh Thuân) à la gare de Trai Mat (Dà Lat) avec des ponts, des tunnels et des gares devant être réhabilités ou construits.Le deuxième volet consiste à moderniser la section de la gare de Trai Mat à la gare de Dà Lat qui est actuellement exploitée.Selon le rapport de préfaisabilité, l’investissement préliminaire total est d’environ 28,98 billions de dôngs (1,21 milliard de dollars), dont 2,16 billions de dôngs provenant du budget de l’État.Le Dà Lat-Thap Chàm est l’un des plus rares chemins de fer à crémaillère au monde et l’un des trains légendaires en Asie. Construit en 24 ans de 1908 à 1932, sur une longueur de 84 km, le chemin de fer avait autrefois joué un rôle important dans le développement économique, notammment touristique, de Dà Lat.Avant 1975, cette ligne a été totalement endommagée en raison de la guerre du Vietnam, et la plupart des rails, des locomotives et des wagons ont été démantelés et utilisés à d’autres fins.En 1991, sept kilomètres entre Dà Lat et Trai Mat ont été réhabilités à des fins touristiques par le secteur des chemins de fer du Vietnam. Le service, allant de la gare de Dà Lat à Trai Mat, attire des centaines de visiteurs chaque jour. – VNA