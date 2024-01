Lors de la cérémonie de la célébration du 65e anniversaire de la Fête nationale de Cuba à Can Tho. (1er janvier 1959). Photo : VNA

Can Tho (VNA) - L'Union des organisations d'amitié de la ville de Can Tho (delta du Mékong) en coordination avec le Consulat général de Cuba à Hô Chi Minh-Ville a célébré le 65e anniversaire de la Fête nationale de Cuba (1er janvier 1959).Lors de la cérémonie, Nguyen Thuc Hien, vice-président du Comité populaire municipal de Can Tho, a souligné que 2023 marquait des jalons importants dans les relations bilatérales entre les deux pays, notamment le70e anniversaire de l’attaque contre la caserne de la Moncada, le 60e anniversaire de la création du Comité cubain de solidarité avec le Sud Vietnam, prédécesseur de l'actuelle Association d'amitié Cuba-Vietnam ; le 50e anniversaire de la première visite de Fidel Castro au Vietnam et dans la zone libérée du Sud du Vietnam à Quang Tri...La ville de Can Tho met toujours activement en œuvre de nombreuses activités de coopération spécifiques et pratiques pour consolider et renforcer constamment les relations avec Cuba et les localités cuba ines. L'Union des organisations d'amitié de Can Tho et l'Association d'amitié Vietnam-Cuba promeuvent toujours leur rôle de passerelle dans la consolidation et le maintien des relations d'amitié traditionnelles entre le Vietnam et Cuba, selon M. Nguyen Thuc Hien.Quant à Mme Ariane Feo Labrda, consule générale de Cuba à Hô Chi Minh-Ville, elle a déclaré que l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et Cuba fuit fondée par le président Hô Chi Minh et le leader Fidel Castro et était cultivée par des générations des dirigeants et des deux peuples. Elle a espéré qu'à l'avenir, cette relation bilatérale sera illustrée de plus en plus dans des activités substantielles d'échanges culturels, de promotion du commerce et des investissements...Elle s’est engagée qu'à son poste, elle servirait de passerelle pour les activités de connexion entre les localités des deux pays. La ville de Can Tho, les entreprises et localités cubaines promeuvent la coopération dans les domaines de l'agriculture, de la biotechnologie, de la santé, de la production de biens de consommation, de la construction d'infrastructures touristiques et de la gestion hôtelière, des matériaux de construction..., a-t-elle noté. -VNA