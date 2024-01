La réunion entre les dirigeants de Hoa Binh et de Houaphan. Photo: VNA

Hoa Binh (VNA) - Une délégation de la province de Houaphan (au Nord du Laos), conduite par son vice-gouverneur Phutphan Keovongxay, a rendu visite et a formulé ses vœux du Nouvel An lunaire au Parti, aux autorités et aux habitants de la province de Hoa Binh (Nord).

Recevant la délégation lao, le vice-président du Comité populaire provincial Nguyen Van Chuong a présenté les réalisations socio-économiques de la province en 2023 et a passé en revue les bonnes relations entre le Vietnam et le Laos en général et entre Hoa Binh et Houaphan, en particulier.

Appréciant les changements significatifs de Hoa Binh en matière de développement socio-économique, Phutphan Keovongxay a remercié la province pour avoir soutenu Houaphan dans la construction d'une école, la formation d'étudiants lao et le transfert de technologie.

Il s'est dit convaincu que les deux provinces continueraient à renforcer et à élargir leur coopération dans de nombreux domaines, contribuant ainsi à renforcer les relations entre les deux provinces.

Nguyen Van Chuong a affirmé que Hoa Binh favoriserait davantage les échanges entre les habitants des deux localités, notamment entre les jeunes. -VNA