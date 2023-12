Hanoï (VNA) - Le Premier ministre de la République socialiste du Vietnam, Pham Minh Chinh , a eu le 13 décembre à Hanoï une entrevue avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la visite d'État au Vietnam du dirigeant Xi Jinping et de son épouse démontrait l'importance accordée par le Parti et de l'État chinois au Vietnam et aux relations Vietnam-Chine Le dirigeant chinois Xi Jinping a hautement apprécié les contributions spécifiques et pratiques du Premier ministre Pham Minh Chinh à la promotion de la coopération dans tous les domaines entre les deux pays.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam considérait le développement des relations avec la Chine comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue dans sa politique étrangère. Selon lui, les perceptions communes obtenues par les deux secrétaires généraux au cours de cette visite, en particulier l'établissement d'un nouveau positionnement pour les relations entre les deux Partis et les deux pays, la construction d’une « Communauté de Vietnam-Chine tournée vers un avenir partagé et investie d'une importance stratégique », ont marqué un jalon historique important, constituant une orientation importante pour amener les relations entre les deux Partis et les deux pays dans une nouvelle période historique de développement plus stable, plus sain et plus durable. Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement vietnamien travaillerait avec le Conseil d'État chinois pour renforcer la coordination et concrétiser les réalisations et les perceptions communes de haut niveau, contribuant à promouvoir les relations entre les deux Partis et les deux pays.Selon Xi Jinping, le Parti et le gouvernement chinois attachent de l'importance aux relations de bon voisinage avec le Vietnam. Le Vietnam constitue une direction prioritaire dans la politique diplomatique de la Chine avec ses voisins. Xi Jinping a souligné qu'il demanderait au Conseil d'État chinois de se coordonner étroitement avec le gouvernement du Vietnam afin de concrétiser bientôt les perceptions communes importantes obtenues lors de cette visite, afin que les peuples des deux pays puissent bénéficier davantage des réalisations et des avantages pratiques des bonnes relations entre les deux Partis et les deux pays.