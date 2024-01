Des Vietnamiens en Argentine lors de la réunion au début de l'année. Photo: VNA

Buenos Aires (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Argentine a organisé le 20 janvier un programme pour saluer l'arrivée de l'Année du Dragon 2024, avec la participation de Vietnamiens vivant dans ce pays d'Amérique du Sud.



Lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam en Argentine Duong Quoc Thanh s'est déclaré réjoui du développement dynamique et intégral du Vietnam en 2023 et s'est dit fier de la position de plus en plus renforcée du pays sur la scène internationale.



Il a également rappelé le développement exceptionnel des relations Vietnam-Argentine en 2023 avec la visite officielle du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



A cette occasion, il a adressé ses meilleurs vœux du Nouvel An lunaire à la communauté vietnamienne résidant en Argentine.

Un défilé de l'ao dai dans le cadre du Festival "Printemps du pays natal 2024" à Fukuoka au Japon. Photo: VNA



Le même jour, le Festival "Printemps du pays natal 2024" à Fukuoka, au Japon, s'est ouvert au parc Tenjinchuo.



Un événement organisé conjointement par le Consulat général du Vietnam à Fukuoka, l'Association des Vietnamiens à Fukuoka, l'Association vietnamienne de promotion du commerce et de l'investissement à Kyushu.



Le festival n'est pas seulement l'occasion de présenter des valeurs culturelles traditionnelles vietnamiennes aux Japonais, mais aussi de contribuer à consolider la compréhension et l'amitié entre les deux nations, selon Vu Chi Mai, consule générale du Vietnam à Fukuoka.



Dans le cadre de l'événement, quatre personnes se sont vu décerner des satisfecit du ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, pour leurs contributions efficaces au développement de la coopération et de l'amitié entre le Vietnam et Japon.



Le point culminant du festival a été l'établissement d'un record du nombre de personnes portant l'Ao Dai et formant la carte du Vietnam à l'étranger, reconnu par l'organisation VietWorld, et la semaine de l'"Ao dai" du Vietnam à Fukuoka 2024 qui a commencé le 18 janvier . -VNA