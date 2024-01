Hanoï (VNA) - Le film intitulé "Cu Li ne pleure jamais" (Cu Li never cries), du cinéaste Pham Ngoc Lan, sera en compétition dans la catégorie Panorama du Festival international du film de Berlin, Berlinale, qui a lieu du 15 au 24 février en Allemagne.

Dans les deux sous-catégories de Panorama, l’œuvre "Cu Li ne pleure jamais" rivalisera avec 33 autres œuvres dans la catégorie Fiction. Il s'agit de la 4ème fois que le cinéma vietnamien participe à la Berlinale et de la deuxième fois que Pham Ngoc Lan est présent à ce prestigieux festival.

"Cu Li ne pleure jamais", premier long métrage de Pham Ngoc Lan, a été produit par Nghiem Quynh Trang et Tran Thi Bich Ngoc. Le réalisateur Phan Dang Di a participé en tant que créateur artistique. En 2017, le film a reçu un financement pour le développement du scénario au Festival de Rotterdam et a été sélectionné à "L'Atelier" du Festival de Cannes.

Le film raconte l'histoire d'une pauvre Vietnamienne (interprétée par l'Artiste du Peuple Minh Chau) qui retourne en Allemagne pour recevoir les cendres de son mari décédé et un loris (une espèce de primate, Cu Li en vietnamien). À son retour au Vietnam, elle apprend que sa nièce est enceinte et s'apprête à se marier...

Créé en 1951, le Festival international du Film de Berlin est considéré comme l'un des trois festivals cinématographiques les plus grands et les plus prestigieux au monde, à égalité avec le Festival du Film de Venise en Italie (1932) et celui de Cannes en France (1946). Il honore des œuvres cinématographiques expérimentales, uniques et ayant un fort impact sur l’époque. -VNA