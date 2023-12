Le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong (2e à droite), son épouse (1ère à droite) et le secrétaire général et président chinois Xi Jinping et son épouse à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - À l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong et de son épouse, du président de la République socialiste du Vietnam Vo Van Thuong et de son épouse, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine Xi Jinping et son épouse sont arrivés à Hanoï, entamant une visite d'État au Vietnam les 12 et 13 décembre.

Dans l'après-midi du 12 décembre, la cérémonie d'accueil officielle du secrétaire général et président chinois Xi Jinping et de son épouse s'est tenue solennellement au Palais présidentiel, selon les rites d’accueil les plus élevés réservés au chef de l'État, avec des canons retentis.

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong et le secrétaire général et président chinois Xi Jinping ont passé en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire du Vietnam.

La cérémonie d’accueil a été présidée par le secrétaire général Nguyen Phu Trong et son épouse.

La cérémonie d'accueil du secrétaire général et président chinois Xi Jinping à Hanoï. Photo : VNA



La visite d'État au Vietnam du secrétaire général et président chinois Xi Jinping et de son épouse et une délégation de haut rang du Parti et de l'État chinois est la première visite du plus haut dirigeant du Parti et de l'État chinois au Vietnam après le 20e Congrès du PCC, exactement un an après la visite historique du secrétaire général Nguyen Phu Trong en Chine (octobre 2022).

La visite a eu lieu à l'occasion du 15e anniversaire de l'établissement d'un partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine. Ce sera un nouveau jalon historique dans les relations Vietnam-Chine.

Immédiatement après la cérémonie d'accueil, le secrétaire général Nguyen Phu Trong s'est entretenu avec le secrétaire général et président chinois Xi Jinping. - VNA