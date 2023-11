Le président Vo Van Thuong (droite) et Saleumxay Kommasith, vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Laos. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong a reçu le 22 novembre à Hanoï Saleumxay Kommasith, vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Laos qui se rend au Vietnam et co-préside la 10e Consultation politique au niveau des ministres des Affaires étrangères Vietnam-Laos.Le président a hautement apprécié la consultation politique au niveau des ministres des Affaires étrangères des deux pays, apportant une contribution pratique au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale Vietnam-Laos.Saleumxay Kommasith a informé le président vietnamien des résultats de la 10e Consultation politique au niveau des ministres des Affaires étrangères et a exprimé ses remerciements au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam pour leur soutien continu au Parti, à l'État et au peuple du Laos.Les deux parties ont exprimé leur joie devant d’importantes réalisations de coopération ces derniers temps et demandé d'encourager et d'éduquer les prochaines générations des deux pays sur les précieux sentiments des Partis et des peuples des deux pays.Vo Van Thuong a remercié le Laos pour son intérêt à aider et à créer des conditions favorables aux résidents étrangers, y compris la communauté des Vietnamiens et les entreprises vietnamiennes faisant des affaires et vivant au Laos.Discutant des questions internationales et régionales d'intérêt commun, les deux parties ont convenu que dans le contexte actuel de développements rapides et complexes dans le monde et dans la région, les deux parties doivent accroître le partage et l'échange d'informations, la coordination et la coopération étroite dans les questions régionales et internationales.Vo Van Thuong a affirmé le soutien du Vietnam au Laos pour que le pays puisse assumer avec succès ses responsabilités internationales dans les temps à venir, y compris le rôle de présidence de l'ASEAN en 2024. - VNA